Ogres novadā nosaka aizliegumu saistībā ar publiskajām ūdenstilpnēm

Ogres novadā nosaka aizliegumu saistībā ar publiskajām ūdenstilpnēm
Foto: Vitolds Gabrāns
Ogres novadā nosaka aizliegumu saistībā ar publiskajām ūdenstilpnēm

Iestājoties ziemīgiem laikapstākļiem, uz upēm, ezeriem un citām ūdenstilpēm izveidojusies ledus kārta. Tomēr par to, vai ledus ir gana biezs un stiprs, lai uz tā varētu droši atrasties, nekad neviens nevar būt pilnīgi pārliecināts. Ogres novada pašvaldība vērš uzmanību, ka iedzīvotājiem ir aizliegts atrasties uz Ogres novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus vietās, kur tā biezums nepārsniedz 15 cm. Vizuāli novērtēts ledus biezums ne vienmēr ir noteicošais faktors drošībai uz ledus, turklāt jāatceras, ka laikapstākļi ir mainīgi, līdz ar to ledus izturība nav pietiekama, lai uz tā atrastos.

Ir svarīgi atcerēties, ka ledus sega uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi, tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū tā var būt plāna un bīstama. Ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres un pie tiltu pārvadiem. Uz ledus uzsnigušais sniegs var kalpot kā papildu maldinošs faktors, kas liedz objektīvi novērtēt ledus biezumu.

Pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī atturēt citus no atrašanās uz ūdenstilpju ledus. Pamanot, ka cilvēki ir uzkāpuši uz ledus, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana uz 112.

Atbildība par atrašanos uz ledus ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

