31. oktobrī Pierīgas Austrumu iecirknī saņemta informācija no Valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatējuši, ka Ogres novada Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Policija ir noskaidrojusi iespējamās vainīgās personas un veikusi nepieciešamās izmeklēšanas darbības.
Nelikumīgi nomedītais dzīvnieks un medību ieroči ir izņemti.
Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par īpaši aizsargājamo dzīvnieku iznīcināšanu. Lietā nozīmētas ekspertīzes.
Valsts meža dienests (VMD) iepriekš aģentūru LETA informēja, ka VMD medību inspektori nelikumīgās medības konstatējuši, veicot plānveida medību pārbaudi.
Dienests atgādina, ka lāču medības Latvijā nav atļautas - šis dzīvnieks ir īpaši aizsargājams.
Brūnais lācis ir Eiropas mērogā apdraudēta suga, kuras aizsardzību Latvijā paredz Eiropas Padomes direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Brūnā lāča sugas aizsardzības plāns Latvijā pirmo reizi tika izstrādāts un apstiprināts 2003. gadā. Šī plāna mērķis ir sekmēt brūnā lāča labvēlīga stāvokļa saglabāšanu Baltijas populācijā neierobežotā laikā un tā sasniegšanu Latvijas teritorijā, nenosakot termiņu, minimālo vai maksimāli pieļaujamo dzīvnieku skaitu.
Patlaban Latvijā vērojama stabila brūnā lāča populācijas atjaunošanās, sasniedzot 120 īpatņus. Salīdzinoši Igaunijā mīt vairāk nekā 1000 lāču.
Brūnais lācis ir lielākais no Latvijas plēsējiem. Lāču mātītes svarā var sasniegt 150 kilogramus, bet lāču tēviņu svars var sasniegt 300 kilogramus. Brūnā lāča dzīves ilgums var pārsniegt pat 30 gadus, un tam Latvijā nav dabisko ienaidnieku.