Latvijas Pasta jau kopš 2011.gada rīkotā Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcija arī šogad guva lielu atsaucību, un tās laikā tika aizpildīts 40 000 svētku sveicienu mammām,vecmāmiņām, draudzenēm, tantēm vai krustmātēm visā Latvijā.Īpašā dizaina svētku pastkartes ikviens sveicējs varēja noformēt interneta vietnē www.nosutipastkarti.lv, autorizējoties no sociālo tīklu Facebook vai Twitter lietotāju kontiem un pareizi norādot prasīto informāciju. Latvijas Pasts svētku pastkartes adresātēm Latvijas teritorijā piegādāja līdz Mātes dienai.
No kopumā akcijas laikā aizpildītajām pastkartēm visvairāk apsveikumu saņēma Ineses – viņām nosūtītas 782 pastkartes, Daces – 705, Anitas–689, Ingas – 670, Ivetas – 662, Ilzes – 660, Sandras – 605, Līgas – 534, Aijas – 529, bet Sarmītes – 479 pastkartes.
Visvairāk pastkaršu saņēmušo mammu vārdu trijnieks 2022.gada akcijā ir gandrīz analogs 2021.gada akcijas rezultātiem, tikai Anitas un Daces apmainījušās vietām.
Ģeogrāfiski bez galvaspilsētas Rīgas un tās apkaimes, kur Latvijas Pasts piegādāja 3967 apsveikuma pastkartes, visvairāk sveicienu šogad ceļo uz Liepāju – 1663, Valmieru – 1145, Cēsīm – 1091, savukārt visā Ogres novadā nosūtītas 1119 Mātes dienas pastkartes - Ogrē 335, Lielvārdē 166, Ikšķilē 134, Ķegumā 62, Ogres novada teritorijā 422.
Interesanti, ka 2022.gada Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcijā rekordaugsts lietotāju skaits – 90% – pastkartes noformēja mobilajās ierīcēs. 57% akcijas dalībnieku nosūtījuši trīs pastkartes, 29% – divas pastkartes un attiecīgi 14% dalībnieku – vienu pastkarti.
Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcija ir pirmā no Latvijas Pasta īstenotajām sociālo tīklu kampaņām un tiek rīkota jau kopš 2011.gada. Interese par šo akciju ir ļoti liela, turklāt katru gadu tā arvien pieaug. Pirmajā Mātes dienas pastkaršu sūtīšanas akcijā piedalījās 4867 Twitter lietotāji, aizpildot gandrīz 6500 pastkaršu.
Savukārt ikdienā ikvienam sveicējam Latvijas Pasts piedāvā Pasta baloža pakalpojumus.
Informāciju sagatavoja Latvijas Pasts