Bijušo Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās spēkā esošie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti paredz atšķirīgus pabalstu apmērus aizbildņiem un aizgādņiem, savukārt bijušā Ogres novada administratīvajā teritorijā šādi pabalsti netika piešķirti vispār.
Aizbildnis tiek iecelts bez vecāku aizgādības palikušam bērnam, un viņa galvenais pienākums ir atvietot bērnam vecākus, gādājot par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par savu bērnu audzināšanu. Jaunajos saistošajos noteikumos pabalsts aizbildnim tiek noteikts kā vienreizējs pabalsts 500 eiro apmērā par katru aizbildnībā nodoto bērnu. Tiesības to saņemt ir personai, kura ar Ogres novada bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām uzsāk pildīt aizbildņa pienākumus.
Pabalsts aizbildnim tiek noteikts, ievērojot, ka aizbildnis saņem arī valsts piešķirto pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai” par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas ir 215 eiro mēnesī, par bērnu vecumā no septiņiem gadiem – 258 eiro mēnesī).
Savukārt tiesības saņemt aizgādņiem paredzēto pabalstu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība, ja tās deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā vai arī deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ogres novadā līdz personas ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – institūcija). Pašvaldības pieņemtajos saistošajos noteikumos pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu tiek noteikts kā ikmēneša pabalsts 30 eiro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo institūcijā, un kā ikgadējs pabalsts 30 eiro gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā.
2021. gadā bijušajā Ogres novadā aizbildnībā atrodas 54 bērni, Ikšķilē – 2, Ķegumā – 12, Lielvārdē – 22. Kādreizējā Ogres novadā aizgādnībā ir 32 personas (no kurām 27 uzturas dzīvesvietā un 5 institūcijā), Ikšķilē – 4 (1 dzīvesvietā un 3 institūcijā), Ķegumā – 6 (4 dzīvesvietā un 2 institūcijā), Lielvārdē – 7 (4 uzturas dzīvesvietā un 3 institūcijā).
Ogres novada pašvaldības domes pieņemtie saistošie noteikumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izskatīšanai. Pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā tie stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, līdz ar ko spēku zaudēs līdzšinējie Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību izdotie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti.