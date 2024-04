Ogres novadā notiek ielu atputekļošana

Darbi notiek šādās Ogres pilsētas ielās: Viļa Jaunuma iela, Aizkraukles, Andreja iela, Andreja Pumpura iela, Aleksandra Druviņa iela, Anemoņu iela, Apiņu iela, Ausekļa prospekts, Bezdelīgu iela, Biškrēsliņu iela, Caunes iela, Celtnieku iela, Celtnieku iela savienojums A1 ar Pagasta ielu, Daugavas iela, Daugavpils ielas Paralēle Kreisā 2, Daugavpils ielas Paralēle Labā 2, Doles iela, Draudzības iela, Jaunā gatve, Jāņa Fabriciusa iela, Kadiķu iela, Kallu iela, Kalna aleja nobr. A1 uz Nr.8, Kalna prospekts, Kamēliju iela, Kaudzīšu iela, Klusā iela, Krešu iela, Ķeguma iela, Lakstīgalu iela, Lāčplēša iela, Lēdmanes iela, Lībieškalna iela, Līču iela, Lupīnu iela, Mazā Ķentes iela, Mežmalas iela, Pētera Aulmaņa iela, Miķelīšu iela, Ogres iela, Pagasta iela, Pamatu iela, Pavasara gatve, Pārogres gatve, savienojums A3 ar Jauno gatvi, Peldu iela, Pieneņu ceļš, Pīlādžu iela, Plūsmas iela, Prīmulu iela, Pureņu iela, Rietumu iela, Skautu iela, Strautu iela, Strautu ielai paralēlā brauktuve, Stūrīšu gatve, Suntažu iela, Taurupes iela, Uzvaras iela, Vēju iela.



Ielu atputekļošanu paredzēts veikt arī Ogresgalā un Ciemupē šādās ielās:

Jaunrobežnieku ielā, Priežu ielā, Zvejnieku ielā (Atzars 2 uz "Augšjaunzemji", Atzars 3 uz "Mazputniņi", Atzars 4 uz Vērdiņu ielu, Atzars 5 uz Nr.53); Dārziņos: Dārziņu 1.līnijā, Dārziņu 6.līnijā, Dārziņu 7.līnijā, Dārziņu 8.līnijā, Dārziņu 9.līnijā, Dārziņu 11.līnijā, Dārziņu 12.līnijā, Dārziņu 13.līnijā, Dārziņu 1.šķērslīnija, Dārziņu 2.šķērslīnijā, Dārziņu 3.šķērslīnijā.



Tiks veikta šāduOgresgala pagasta ceļu atputekļošana: Ogresgals–Ranka–Krūmiņi, Plūmju iela–attīrīšanas ietaises–skola, Ranka–Dzirkaļi 2, Ozolu gatve, Austrumu iela–Ozolu gatve, V967–Rābanti–Dūjas–Urdziņa, Fabrikas iela–Dārziņi, V967–Kauliņi–V982, Kauliņi–Pīlādži, d/s "Urdziņa", Urdziņu 1.līnija, Urdziņu 2.līnija, Urdziņu 3.līnija, Urdziņu 4.līnija.



Ikšķiles pilsētā pašvaldības nesaistīta seguma ielām atputekļošanas darbus plānots uzsākt 18. maijā. Sākotnēji tiks veikta Ikšķiles pilsētas ielu posmu ar grants segumu starp Daugavu un autoceļu A6 atputekļošana, starp autoceļu A6 un dzelzceļu un tad no dzelzceļa līdz pilsētas robežai.



Tīnūžu pagasta nesaistīta seguma ceļu posmu atputekļošana tiks veikta tāpat kā iepriekšējos gados - tikai gar nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas tuvu ceļu posmiem ar grants segumu. Apstrādi plānots veikt vienu reizi vasaras sezonā. Ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus, pirmkārt tiks apstrādāti ceļu posmi ar nesaistītu segumu ar C uzturēšanas klasi.



Pašvaldība atputekļošanas darbus veiks tikai pašvaldības ielu un ceļu posmiem. SIA "Ikšķiles māja" nav tiesīga veikt atputekļošanas darbus arī par samaksu fiziskām vai juridiskām personām, ir iespējams saņemt tikai traktortehnikas pakalpojumus.



Ielu atputekļošanas darbi ir uzsākti arīĶegumā, un tos paredzēts veikt šādām ielām: Aizvēja iela, Rīgas iela, Daugavgrīvas iela, Dzintaru iela, Egļu iela, Ganu iela, Kalnu iela, Kastaņu iela, Komunālā iela, Krūmu, iela Spīdolas iela, Lazdu, Mednieku, Meža, Mētru, Pakalnes, Pils, Pļavas, Priežu, Purva, Rasas, Rembates iela, Rožu iela, Saules iela, Siguldas iela, Staru iela, Torņa iela, Smilšu iela, Upes iela, Uzvaras iela, Viršu iela, Ziedu iela.



Tā kāLielvārdē notiek ielu pārbūves darbi un turpinās izbūves darbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības III. kārta” ietvaros, ielu saraksts netiek veidots, bet ielu atputekļošana notiks, ņemot vērā esošos apstākļus.



Ogres novada pašvaldības Ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers norāda, ka novada teritorijā ielas ar nesaistītu segumu ir vairāk nekā 70 km garumā. Ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus, visās ielās nav iespējams veikt atputekļošanas darbus. Darbi tiek veikti atbilstoši ielu seguma uzturēšanas klasēm (A, A1, B, C un D), kā arī vietās, kur šī problēma ir visaktuālākā, tas ir, ņemot vērā satiksmes intensitāti un vietas apdzīvotības blīvumu.



Ar ielu uzturēšanas klasēm Ogres novadā var iepazīties Ogres novada pašvaldības tīmekļvietnē.