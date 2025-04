Ogres novadā notiek vairāki aktīvi būvdarbi

Vēju ielas seguma atjaunošana Ogrē, Ogres novadā – objektā ir izbūvētas projektā paredzētās komunikācijas un norakta grunts. Tuvākajā laikā ir plānots uzsākt izbūvēt ielas seguma apakškārtas konstrukciju. Darbus plānots veikt Vēju ielas posmā no Loka ielas līdz Amatnieku ielai.

Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā” 1. kārta Neatkarības laukums un tam pieguļošās teritorijas Ogrē – turpinās bruģa ieklāšanas darbi, ir uzsākta plākšņu montāža mākslas objektam “Staburags”, turpinās apzaļumošanas darbi, “upes” līnijas izbūves darbi. Mākslinieka darbnīcā pabeigta bronzas skulptūru atliešana, ir sākusies skulptūru montāža. Notiek strūklakas tehnoloģisko iekārtu montāža un labiekārtošanas darbi. Tuvākajā laikā plānots pabeigt objektā visus darbus un nodot to ekspluatācijā.

Brīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē –objekta visos stāvos notiek ekspozīcijas uzstādīšana. 1. stāvā notiek lifta kabīnes montāža, sienu, apdare un krāsošana, kāpņu, sienu un griestu apdare. Turpinās fasādes remontdarbi un krāsošana, iekšpagalma labiekārtošana. Pagrabā norisinās ieejas ekspozīcijas uzstādīšana. Līdz aprīļa beigām plānots darbus pabeigt.

Suntažu vidusskolas pielāgošana par pamatskolu, paredzot telpu pārveidi – pabeigti projektēšanas darbi un izsludināts būvniecības iepirkums par Suntažu pamatskolas telpu pārbūvi, kā rezultātā ir plānota telpu apvienošana un pārveide, kā arī iekārtošana.

Skolas ielas pārbūve posmā no Andreja Pumpura ielas līdz Pirts ielai, Ogrē – objekta 1. posmā (Andreja Pumpura ielas un Skolas ielas posmā no Jaunogres prospekta līdz gājēju tunelim) turpinās ierakuma rakšana, sākot no Jaunogres prospekta, objekta 2. posmā (Skolas ielas posmā no gājēju tuneļa līdz iebrauktuvei stadionā) veikta koku nociršana un brauktuves asfalta seguma demontāža. Tuvākajā laikā plānots uzsākt kanalizācijas spiedvada un lietus kanalizācijas tīkla izbūves darbus. Ar satiksmes organizācijas shēmu un ierobežojumiem var iepazīties ŠEIT.

Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāls (Blāzmas ielā 5, Ogrē) – šobrīd norisinās bortakmeņu uzstādīšana, turpinās iekārtu uzstādīšana, ir pabeigta Aqua drain sistēmas uzstādīšana. Turpinās bruģēšanas un labiekārtošanas darbi. Ir pabeigta kanalizācijas akas augšējā groda izbūve zaļajā zonā, notiek visu celtniecības atkritumu izvešana no būvlaukuma, atskaitot zaļajā zonā pie kanalizācijas akas. Tuvākie darbi – videonovērošanas kameru uzstādīšana, gaismas sensora uzstādīšana automātiskai apgaismojuma darbībai.

Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei –objektā ir uzsākta ierakuma izbūve. Vienlaicīgi darbs notiek 2 posmos no Ciemupes līdz Ķegumam. Ir izcirsti objektā paredzētie koki un krūmi, nosprausts tilta izbūves posms pāri Ķilupei. Uzsākta ierakumu balstu izbūve.

Brīvības ielas gājēju tuneļa ieejas mezglu atjaunošana –objektā ir uzsākti dažādi demontāžas darbi. Demontētas ir jumta malas dekoratīvās plāksnes, logi, vecās flīzes tuneļa iekšpusē. Šonedēļ plānota jauno logu montāža.