Ogres novadā notiks militārās mācības

Ogres novadā notiks militārās mācības

23. un 24. aprīlī Ogrē un Ogresgala pagastā notiks plānveida Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskās mācības, kuru laikā zemessargi pilnveidos lauka kaujas iemaņas, kā arī trenēs apakšvienību sadarbību.

Militārās mācības notiks iepriekš saskaņotās vietās. To laikā Ogres novadā pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Uzdevumu izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību, tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst aiztikt. Pēc mācībām izmantotās teritorijas tiks sakoptas.


Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos arī ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu.


Lūdzam ar sapratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem.


Jautājumu gadījumā zvanīt 25527803.

Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljona Civilmilitārās sadarbības nodaļa

