Piektdiena, 10. septembris, 2021 08:58

Ogres novadā notiks militārās mācības “Namejs 2021”

No šī gada 24. līdz 26. septembrim Ogres novadā norisināsies daļa no Nacionālo bruņoto spēku militāro mācībām “Namejs 2021”, kuras laikā tiks pārbaudīta Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes karavīru, rezerves karavīru un zemessargu, tostarp no 54.kaujas atbalsta bataljona, spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma gadījumā.

Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona teritorijā mācības norisināsies iepriekš saskaņotās vietās – Ogresgala, Rembates, Lēdmanes un Jumpravas pagastā.

Militāro mācību laikā Ogres novadā pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Uzdevumu izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst aiztikt. Militāro mācību laikā tiks ievērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības prasības. Izmantotās teritorijas tiks sakoptas.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos arī ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu.

Lūdzam ar sapratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un pārvietojamo šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un nebojā infrastruktūru.

Regulāri vingrinoties un pārbaudot savas spējas, Latvijas zemessargi nodrošina to, ka ar katru gadu valsts aizsardzība kļūst arvien spēcīgāka. Zemessargi un karavīri trenējas pēc iespējas realitātei pietuvinātos apstākļos, tādējādi nostiprinot savas prasmes aizsargāt savu atbildības teritoriju – savus novadus, pilsētas, pagastus, ciemus.

Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi

Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde (jautājumu gadījumā zvanīt +371 25527803).

