26. februārī Ogresgrīvas pusmuižā, Ogrē, notiks pirmā saruna"Uzticēšanās". Tā tēmu palīdzēs atklāt psiholoģe Diāna Zande.
Saruna būs veltīta uzticēšanās nozīmei kā sabiedrības saliedētības pamatam - uzticēšanās cilvēkiem, institūcijām, medijiem un valstij. Pasākuma apmeklētāji meklēs atbildes uz jautājumiem - kā uzticēšanās veidojas, kāpēc tā zūd un ko tas nozīmē demokrātijas kvalitātei un cilvēku līdzdalībai sabiedriskajos procesos, norāda biedrībā.
Sarunu cikla "Stipras kopienas - droša Latvija" idejas aizsācēji ir Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība sadarbībā ar Ogres Attīstības biedrību, publisko un privāto partnerattiecību biedrību "Zied zeme", biedrību "Ikšķiles Senioru skola" un Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pensionāru biedrību "Saulgrieži".
Sarunu cikls iecerēts kā regulāra tikšanās vieta, kur dažādu paaudžu un pieredžu cilvēki var satikties, uzklausīt cits citu un domāt par jautājumiem, kas skar gan ikdienas dzīves kvalitāti, gan kopienu noturību mūsdienu nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos. Tematiskā daudzveidība ļaus runāt par dažādiem sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, vienlaikus saglabājot fokusu uz kopienu spēku un cilvēku savstarpējo sadarbību.
Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības valdes locekle Elīna Grīnhofa uzsver, ka sarunāšanās ir būtiska kopienu stiprināšanas prakse.
Sarunu cikls norisināsies dažādās Ogres novada vietās, un iecerēts, ka sarunu vakari notiks reizi mēnesī.