Mācību mērķis bija stiprināt sadarbību starp pašvaldību un Zemessardzes 54. KAB, kā arī identificēt nepieciešamās procedūras un uzlabojumus, kas veicinātu civilās aizsardzības sistēmas efektivitāti Ogres novadā. Mācību dalībnieki izspēlēja dažādus krīzes situāciju scenārijus, kuros civilās aizsardzības komisija pieņēma lēmumus un noteica reaģēšanas plānus, lai apdraudējuma gadījumā civiliedzīvotāji tiktu nodrošināti ar pamatvajadzībām.
Mācībās piedalījās Ogres novada pašvaldības Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (ST CAK), Aizsardzības ministrijas pārstāvji, kā arī Zemessardzes 54. KAB karavīri un instruktori. Pasākums norisinājās, īpašu uzmanību pievēršot informācijas apritei, lēmumu pieņemšanas procedūrām un koordinācijai starp civilajām un militārajām struktūrām.
Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja uzsvēra mācību nozīmi:
“Ikdienā mēs civilo aizsardzību stiprinām praktiskos darbos, apzinām patvertnes, pilnveidojam sistēmu un veidojam ciešāku sadarbību starp dažādām iestādēm, taču šādas mācības sniedz iespēju novērtēt mūsu reālo gatavību dažādiem izaicinājumiem. Ar katrām mācībām mēs kļūstam zinošāki, pieredzes bagātāki un kopumā gatavāki dažādiem izaicinājumiem.”
2022. gada 17. oktobrī stājās spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas paredz pašvaldību pienākumu izstrādāt civilās aizsardzības plānus, aptverot arī rīcību militāra apdraudējuma vai kara gadījumā.
Visaptveroša valsts aizsardzība ir noteikta kā viena no valdības prioritātēm, kas paredz stiprināt aizsardzības spējas sasaistē ar valsts un sabiedrības gatavību pašorganizēties un pārvarēt krīzes. Civilmilitārās mācības “Pilskalns 2025” ir daļa no valsts aizsardzības stiprināšanas pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt pašvaldību, valsts institūciju un bruņoto spēku savstarpēju gatavību reaģēt ārkārtas situācijās un krīzēs.