Leta
Foto: Pexels.com/Ilustratīvs foto
Ogres novadā satiksmes negadījuma dēļ traucēta satiksme uz Daugavpils šosejas, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.


Šodien plkst. 11 policijā saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu uz autoceļa Rīga - Daugavpils, kur notika sadursme starp automašīnu "Volkswagen" un kravas transportlīdzekli "Scania".

Patlaban satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu.

