Šodien plkst. 11 policijā saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu uz autoceļa Rīga - Daugavpils, kur notika sadursme starp automašīnu "Volkswagen" un kravas transportlīdzekli "Scania".
Patlaban satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu.
Ogres novadā satiksmes negadījuma dēļ traucēta satiksme uz Daugavpils šosejas, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
