Pašvaldība skaidro, ka, ņemot vērā iepriekšējo gadu budžeta izpildi un veicot aprēķinu par plānoto budžeta pieaugumu šai saņēmēju mērķgrupai, par pamatu tiek ņemta gada vidējā izpilde - 80 skolēni. Izmaksājot 150 eiro pabalstu, šim mērķim vajadzēs 12 000 eiro gadā, kas būs par 8000 eiro vairāk, salīdzinot ar 2025. gada budžeta izpildi.
Tāpat grozījumi paredz lielāku atbalstu veselības aprūpes izdevumu segšanai sociāli mazāk aizsargātām mājsaimniecībām. Ja mājsaimniecībā nav darbspējīgu personu, veselības aprūpes pabalsts turpmāk varēs sasniegt 200 eiro vienai personai kalendārajā gadā, sedzot faktiskos izdevumus. Pabalsta palielinājums ir par 50 eiro. Šādas izmaiņas paredzētas, lai mazinātu risku, ka būtiski veselības aprūpes pakalpojumi cilvēkiem kļūst nepieejami finansiālu apsvērumu dēļ. Pašvaldība aprēķinājusi, ka šā gada budžetā šim mērķim vajadzēs par 34 950 eiro vairāk nekā pērn, taču šie izdevumi ir ieplānoti pašvaldības budžetā.
Papildu atbalsts paredzēts arī iedzīvotājiem, kuri saskaras ar grūtībām segt mājokļa uzturēšanas izdevumus. Izvērtējot pabalsta pieprasījuma dinamiku un iedzīvotāju situācijas, pašvaldība secinājusi, ka līdzšinējais atbalsta apmērs bieži nav pietiekams, lai efektīvi palīdzētu novērst mājokļa zaudēšanas riskus, tādēļ paredzēts palielināt pabalstu mājokļa ar lietošanu saistīto parādu segšanai no 50 līdz 100 eiro.
Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs, ar kuru saskaras vairākas iedzīvotāju grupas. Personas, kuras pēc institucionālas aprūpes sāk patstāvīgu dzīvi, turpmāk pabalsta izlietojumu apliecinošos dokumentus varēs iesniegt trīs mēnešu laikā līdzšinējo 30 dienu vietā, savukārt rehabilitācijas pabalstu būs iespējams pieprasīt par izdevumiem, kas radušies līdz pat 12 mēnešiem iepriekš, nevis sešu mēnešu laikā kā līdz šim. Šīs izmaiņas ļaus ģimenēm un sociāli ievainojamām personām elastīgāk izmantot atbalsta iespējas, nezaudējot tās formālu termiņu dēļ, cer pašvaldība.
Tāpat paredzēts atteikties no ierobežojuma, kas līdz šim liedza piešķirt pabalstu krīzes situācijā personām, kurām teorētiski bija iespēja pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību. Tas ļaus pašvaldībai operatīvāk sniegt palīdzību cilvēkiem krīzes apstākļos, izvairoties no ilgstošiem administratīviem procesiem, skaidro pašvaldība.