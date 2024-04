Ogres novadā pārbūvēs astoņas vilciena pieturvietas

Uzņēmuma pārstāve Agnese Līcīte informē, ka, plānojot dzelzceļa staciju un pieturas punktu aprīkojumu un ņemot vērā pasažieru apgrozījumu katrā no šīm stacijām, vadoties pēc pasažieru skaita, noteiktas staciju klases – no A līdz F, kur A klases stacija ir ar vairāk nekā miljons apkalpotiem pasažieriem gadā, B klase – ar 500 000 līdz vienam miljonam pasažieru, C klase – ar 250 000 līdz 500 000 pasažieru, D klase – ar 100 000 līdz 250 000 pasažieru, E klase – ar 10 000 līdz 100 000 pasažieru, bet F klase – ar mazāk nekā 10 000 pasažieru gadā.



«Saskaņā ar šo klasifikatoru posmā Rīga–Krustpils par A klases stacijām uzskatāmas Ogre, Lielvārde un Ikšķile, tādējādi šajās stacijās nojumes, soliņi un cits aprīkojums būs ievērojami lielākā skaitā nekā, piemēram, pieturvietā «Gaisma», kas ir E kategorijā. Vienlaikus šajā projektā ir būtiski, ka neatkarīgi no stacijas, pieturvietas noslodzes un pasažieru skaita tajā ikviens iedzīvotājs vietās, kur izmanto dzelzceļu, saņems līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumu. Visās stacijās un pieturas punktos, kur notiek pasažieru apkalpošana, pēc vienota universālā dizaina standarta izbūvēs paaugstinātās pasažieru platformas. Tāpat pēc moduļu principa pārējo aprīkojumu nodrošinās atkarībā no konkrētās stacijas pasažieru skaita apgrozījuma. Plānots izveidot nojumes, soliņus, atkritumu tvertnes, apgaismojumu, informācijas tablo, norādes un citu labiekārtojumu. Šajā projektā īpaši domāts par vides pieejamību personām ar dažādiem kustību ierobežojumiem – cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, vecākiem ar bērnu ratiņiem, kā arī cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, tādējādi dzelzceļa satiksme kļūs ievērojami pieejamāka visām sabiedrības grupām,» norāda A. Līcīte.



«OVV» jau rakstīja, ka visās stacijās/pieturas punktos izbūvēs vismaz vienu pašapkalpes vilciena biļešu iegādes aparātu, ko novietos atsevišķā nojumē. Lielākās stacijās attiecīgi tādas būs vairākas. Pašapkalpes zonas nojumēs arī citiem komersantiem būs iespēja pieslēgt, piemēram, kafijas automātus vai līdzīgas iekārtas.



Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt arī velostatīvus, bet segtās velonovietnes var tikt izbūvētas arī pašvaldībai piederošajā teritorijā, līdzās stacijai, ievērojot LDz pasažieru infrastruktūras universālā dizaina standartu un saskaņojot ar VAS «Latvijas dzelzceļš», lai dzelzceļa nodalījuma joslā tās funkcionāli iekļautos kopējā pasažieru infrastruktūrā.



A. Līcīte norāda, ka būvdarbus uzsāks vairākās stacijās vienlaikus un tos visās stacijās pabeigs līdz nākamā gada nogalei.

«Konkrētu būvniecības sākuma datumu nosaukt nevaram – gan projektēšanu, gan būvdarbus veic būvniecības uzņēmumi, un viņiem jāiekļaujas līgumā noteiktajā projekta pabeigšanas termiņā, tas ir, 2023. gada decembra nogale. Vienlaikus jāuzsver, ka būvdarbus plānots veikt, nepārtraucot vilcienu kustību un pasažieru apkalpošanu, jo būvdarbu laikā izbūvēs pagaidu platformas,» skaidro LDz pārstāve.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem