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Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts kontroles padomes 2026. gada 10. jūlija lēmumu, ar kuru stājies spēkā Valsts kontroles atbilstības Revīzijas ziņojums par pašvaldības rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Iepazīstoties ar šo ziņojumu, Ogres novada pašvaldība ir sagatavojusi iesniegšanai Valsts kontrolei savu galīgo redzējumu par Revīzijas ziņojumu.
Iepazīstoties ar saņemto Valsts kontroles Revīzijas gala ziņojumu, iespējams secināt, ka Valsts kontroles padome, izvērtējot Ogres novada pašvaldības iepriekš iesniegtos iebildumus par Revīzijas ziņojuma projektu, pašvaldības argumentus vairākos būtiskos jautājumos ir atzinusi par pamatotiem un uzdevusi precizēt sākotnējos revīzijas secinājumus. Vienlaikus Ogres novada pašvaldība ar nožēlu secina, ka ne visi Valsts kontroles padomes lēmumā par pamatotiem atzītie Ogres novada pašvaldības argumenti pilnā apjomā ir atspoguļoti Revīzijas gala ziņojumā, tādēļ pašvaldība aicina Valsts kontroli sniegt skaidrojumu par konstatētajām atšķirībām.
Pašvaldība arī turpmāk nepieļaus nepamatotu ūdens tarifu pieaugumu
Vienas no būtiskākajām domstarpībām starp pašvaldību un Valsts kontroli saistās ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem - jautājumu, kas tieši ietekmē praktiski ikvienu Ogres novada iedzīvotāju.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja: “Saskaņā ar Valsts kontroles viedokli, ūdenssaimniecības tarifiem Ogres novadā būtu pilnā apjomā jāietver arī Eiropas Savienības fondu finansētās ūdenssaimniecības infrastruktūras amortizācijas izmaksas. Savukārt mēs, Ogres novada pašvaldība, uzskatām, ka šāda pieeja radītu būtisku ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu pieaugumu visiem Ogres novada iedzīvotājiem, lai gan pakalpojumu sniedzēju faktiskā finanšu situācija ļauj nodrošināt kvalitatīvus un nepārtrauktus pakalpojumus arī bez šāda sadārdzinājuma”.
"Runājot par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem, Ogres novada pašvaldība apzināti izvēlas domāt tieši par mūsu iedzīvotāju vajadzībām un interesēm – mēs nevaram piekrist Valsts kontroles ieteiktajam risinājumam, kas nozīmētu būtisku ūdens un kanalizācijas tarifu pieaugumu tikai tādēļ, lai tarifos pilnā apjomā atspoguļotu Eiropas Savienības fondu finansētās infrastruktūras amortizāciju. Pašvaldības uzdevums nav radīt pēc iespējas augstākus tarifus, bet gan nodrošināt kvalitatīvus, ilgtspējīgus un iedzīvotājiem pieejamus pakalpojumus par iespējami pieejamu cenu. Kamēr mums būs iespēja pasargāt Ogres novada iedzīvotājus no nepamatota šo pakalpojumu cenu pieauguma, mēs to darīsim," uzsver A. Krauja.
Revīzijas ziņojuma sagatavošanas procesā Valsts kontrole ieklausījās vairākos būtiskos pašvaldības sniegtajos argumentos
Pēc pašvaldības iesniegto argumentu izvērtēšanas, sagatavojot Revīzijas ziņojuma gala versiju, Valsts kontrole precizēja vairākus sākotnējos revīzijas secinājumus.
Starp būtiskākajiem precizējumiem, salīdzinot ar sākotnējo Valsts kontroles Revīzijas ziņojuma projektu, kurš pretlikumīgi tika nopludināts masu medijiem un plašai sabiedrībai, ir minami šādi – Valsts kontrole ir pārskatījusi savu sākotnējo vērtējumu par sociālo uzņēmumu SIA "Ogres Zelta Liepa", raugoties uz to ne tikai no komercdarbības prizmas, bet gan atzīstot, ka pašvaldības ieguldījuma galvenais mērķis bija cilvēku ar invaliditāti integrācija darba tirgū un sabiedriskais ieguvums.
Tāpat Valsts kontroles Revīzijas gala ziņojumā ir precizēti sākotnējie secinājumi par projektu “Ogres vārti”, atzīstot, ka īpašuma nodošana valstij bija nevis sākotnējā Revīzijas ziņojuma projektā minēta šķietamā teju 179 tūkstošu eiro izniekošana "nelietderīgā rīcībā", bet gan vienīgais priekšnoteikums vairāku miljonu eiro Eiropas Savienības finansējuma piesaistei plūdu riska mazināšanai.
Valsts kontroles Revīzijas gala ziņojumā ir pārskatīts arī vērtējums par Kaibalas skolas projektu, vairs neapšaubot pašvaldības lēmuma tiesisko būtību, bet gan uzsverot nepieciešamību pilnīgāk dokumentēt lēmumu pieņemšanas procesu. Tāpat precizēts arī Valsts kontroles skatījums uz profesionālā sporta finansēšanas modeli Ogres novadā, akcentējot nepieciešamību pilnveidot rezultātu uzskaiti un dokumentēšanu, nevis apšaubot pašvaldības tiesības atbalstīt profesionālo sportu.
Sākotnējā Revīzijas ziņojuma projektā Valsts kontroles revidenti izteica viedokli par "nepārdomātu un neefektīvu" pagastu pārvalžu izveidi, iesakot tās apvienot, lai ietaupītu vismaz 99 tūkstošus eiro. Pašvaldība asi iebilda pret šādu skatījumu, kas nav balstīts uz izpratni par reģionālo pieejamību, pakalpojumu nodrošināšanu attālākajos pagastos un pašvaldības pieņemto lēmumu sabiedrisko nozīmi. Pašvaldības argumentācija tika sadzirdēta – Valsts kontroles Revīzijas gala ziņojumā vairs nav ietverts aicinājums likvidēt vai apvienot pagastu pārvaldes, tā vietā saglabājot vien ieteikumu pārskatīt pārvalžu struktūru un uzdevumus.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja: "Jau iepriekš norādījām, ka nepabeigta revīzijas procesa secinājumi nedrīkst kļūt par publisku spriedumu, un šodien, iepazīstoties ar Valsts kontroles Revīzijas ziņojuma gala versiju, redzam, ka tas nebija tikai teorētisks arguments – Valsts kontroles padome vairākos būtiskos jautājumos ir atzinusi pašvaldības iesniegtos argumentus un uzdevusi precizēt sākotnējos secinājumus, tādējādi apliecinot, ka pašvaldības rīcība daudzās jomās ir bijusi vērsta nevis uz līdzekļu izšķērdēšanu, bet gan uz sabiedrības interešu aizstāvību. Vienlaikus ar nožēlu secinām, ka ne visi padomes lēmumā ietvertie secinājumi pilnībā atspoguļojas Revīzijas gala ziņojumā. Sagaidām Valsts kontroles skaidrojumu, jo sabiedrībai ir tiesības saņemt pilnīgu, precīzu un objektīvu informāciju."
Pamatotie Valsts kontroles ieteikumi tiks ieviesti
Ogres novada pašvaldība pozitīvi vērtē Valsts kontroles sniegtos ieteikumus dokumentēšanas, debitoru uzraudzības, iekšējās kontroles un citu pārvaldības procesu pilnveidošanai, un darbs pie šo ieteikumu ieviešanas jau ir uzsākts.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja: “Ogres novada pašvaldība pateicas Valsts kontroles speciālistiem par ieguldīto lielo darbu, pirmo reizi pēc teritoriālās reformas veicot kādas pašvaldības – turklāt Latvijas lielākā novada pašvaldības – revīziju. Vēlamies uzsvērt, ka arī turpmāk konsekventi ievērosim labas pārvaldības principus, vienlaikus aizstāvot Ogres novada iedzīvotāju intereses. Mums, Ogres novada pašvaldībai, ir svarīgi, lai mūsu pieņemtie lēmumi ir gan finansiāli atbildīgi, gan sociāli taisnīgi, un esam pārliecināti, ka tieši līdzsvars starp atbildīgu publisko finanšu pārvaldību un rūpēm par iedzīvotāju labklājību ir ilgtspējīgas pašvaldības attīstības pamats”.