Ogres novada pašvaldība par bērnudārza būvniecību konkursu izsludināja šā gada 9. martā. Konkursam noslēdzoties, 29. jūlijā pašvaldība par uzvarētāju iepirkumā atzina piegādātāju apvienību “Moduls Engineering Velve”, ko veido SIA “Moduls Engineering” un SIA “Velve”.
Pilnsabiedrība “ReRe meistari” par konkursa rezultātiem vērsās ar pretenzijām IUB, jo viņu ieskatā iepirkuma konkursā pieļauti vairāki būtiski pārkāpumi. IUB Iesniegumu izvērtēšanas komisija šīs pretenzijas atzina par daļēji pamatotām. “ReRe meistari” apstrīdēja Ogres novada pašvaldības Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu konkursā, jo uzskata, ka pašvaldība nav veikusi pilnīgu Publisko iepirkumu likumā noteikto izslēgšanas noteikumu pārbaudi, pašvaldība, viņuprāt, nav vērtējusi arī piegādātāju apvienības “Moduls Engineering Velve” atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, kā arī pašvaldība nav izsniegusi iepirkuma locekļu individuālos vērtējumus.
Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā “Moduls Engineering Velve” biedrs “Velve” nav pildījis ar pasūtītāju Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma. IUB norāda, ka pašvaldībai neatkarīgi no tā, vai par šiem apstākļiem pastāv strīds un notiek tiesvedība, ir pienākums pieprasīt “Moduls Engineering Velve” sniegt skaidrojumu un pierādījumus “Velve” uzticamībai. Attiecīgi IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma atcelt Ogres novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 2025. gada 29. jūlijā pieņemto lēmumu par konkursa rezultātiem, uzdot pasūtītājam mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas novērst Iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtēt konkursā iesniegtos piedāvājumus un pieņemt lēmumu, nosūtot paziņojumu IUB un visiem pretendentiem.
Vienlaikus pašvaldībai ir jānosūta IUB visu informāciju attiecībā uz lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu, kā arī jāatmaksā iemaksātais depozīts.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja skaidro, ka pašvaldība patur tiesības minēto lēmumu apstrīdēt. Vai to darīt, vēl tiks izvērtēts. Jāpiebilst, ka būvniecības projekta īstenošanai ir gana daudz laika – būvniecības iecere jārealizē līdz 2029. gadam. “Jebkurā gadījumā IUB galalēmums tiks respektēts, un nepieciešamības gadījumā pašvaldība lems par jauna būvniecības konkursa izsludināšanu,” piebilst A. Krauja.
OVV jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 30. novembra sēdē atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par pašvaldības dalību atklātajā projektu konkursā ar projektu “Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā”. Tā ietvaros plānots izbūvēt jaunu bērnudārzu “Bitīte” Mālkalnes prospektā 10, nojaucot esošo ēku, un tās vietā izbūvējot jaunu, videi draudzīgu, energoefektīvu un ergonomiski aprīkotu ēku divos stāvos. Plānots veikt arī teritorijas labiekārtošanas darbus atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un stāvvietas izveidei. Bērnudārzā tiktu izveidotas 12 grupiņas bērniem vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem.
Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā bērnudārzs savu darbību pārtrauca, ēka nonāca valsts īpašumā. Vairākus gadus tajā bija izvietota Valsts centrālā arhīva struktūrvienība, Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, kā arī vairākas telpas bija iznomātas privātajai pirmsskolas izglītības iestādei. Šobrīd ēka netiek izmantota.
2017. gadā ēka nonāca pašvaldības īpašumā ar mērķi tajā ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi. Sākotnēji projektu ietvaros tika plānots veikt ēkas pārbūvi un energoefektivitātes paaugstināšanu, tomēr, kā jau iepriekš minēts, izvērtējot situāciju, secināts, ka ekonomiski izdevīgāk uzbūvēt jaunu ēku.