Šogad Ogres novada pašvaldība, paplašinot "Eglīšu stāsta" darbības lauku, svētku sajūtu radīšanā aicina piedalīties visus jaunā novada iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas, iestādes.
"Eglīšu stāsts" projekta ietvaros novadā – katrā pilsētā un pagastā – projekta dalībniekiem būs iespēja izrotāt savu svētku egli, kura novada iedzīvotājus un viesus priecēs no 5. decembra līdz 31. janvārim.
Projekta realizēšanas laika grafiks:
-pieteikšanās dalībai projektā – no 17. līdz 28. novembrim;
-projekta koordinatori ar dalībniekiem par projekta realizāciju sazināsies no 29. līdz 30. novembrim;
-dalībnieki eglītes varēs izrotāt no 2. līdz 5. decembrim;
-projekta dalībniekiem tiks nodrošinātas egles aptuveni 3m augstumā, kuru uzstādīšana paredzēta konkrētās pašvaldības norādītajās vietās vai “Eglīšu stāsta” veidotāju pieteiktajās vietās pilsētās un pagastos.
Projekta dalībniekus aicinām:
-izmantot ūdensizturīgus rotājumus (rotājumiem 57 dienu laikā nāksies saskarties arī nelabvēlīgiem laika apstākļiem);
-izmantot silto vai krāsaino toņu gaismas virtenes.
Pieteikties dalībai projektā aizpildot anketu.
Projekta dalībnieku svētku egles varēs novērtēt iedzīvotāji, par tām balsojot. Tie "Eglīšu stāsta" dalībnieki, kuru rotātās egles iegūs visvairāk iedzīvotāju simpātiju, saņems dažādas balvas.