Pirms divām nedēļām Nacionālais veselības dienests (NVD) un Vakcinācijas projekta birojs uzrunāja visas Latvijas pašvaldības, aicinot iesaistīties nevakcinēto iedzīvotāju (īpaši to, kas sasnieguši 60 gadu vecumu) apzināšanā un apzvanīšanā, lai kopīgiem spēkiem veicinātu vakcinēto cilvēku skaita pieaugumu Latvijā.
Ogres novada pašvaldība no NVD Zemgales nodaļas ir saņēmusi 37 Ogres novada ģimenes ārstu prakšu kontaktinformāciju un ir sazinājusies ar katru no tām, piedāvājot savu palīdzību, ja tāda nepieciešama. Šobrīd ar pašvaldību aktīvi sadarbojas 18 ģimenes ārstu prakses; no tām 4 ir informējušas, ka pašas pilnībā spēj nodrošināt savu pacientu apzvanīšanu un vakcinēšanu.
Attiecībā uz pārējām ģimenes ārstu praksēm situācijas mēdz būt dažādas. Ir prakses, kas spēj pašas apzināt savus pacientus, bet atsevišķos gadījumos tām ir nepieciešama pašvaldības palīdzība transporta nodrošināšanai, lai nogādātu ģimenes ārstu pie pacienta uz mājām, ja viņš izvēlējies veikt vakcināciju mājas apstākļos (galvenokārt attiecas uz pacientiem, kas sasnieguši 70 gadu vecumu un vairāk), vai arī lai nogādātu pašu iedzīvotāju pie ģimenes ārsta vai uz vakcinācijas centru. Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi arī pacientu sarakstus no ģimenes ārstiem, kuriem nepieciešams pašvaldības atbalsts, lai apzinātu līdz šim neuzrunātos un nevakcinētos iedzīvotājus. Tā kā līdz šim pašiem ģimenes ārstiem nav sanācis ar viņiem sazināties, tad šajā procesā ir iesaistījušies pašvaldības darbinieki, kas šo darbu veic papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem un ir izrādījuši savu labo gribu iesaistīties kopējā sabiedrības veselības veicināšanā. Šobrīd tiek strādāts ar vairāk nekā 300 iedzīvotājiem, kas ir ļoti liels skaits.
“Protams, gadās saņemt pretī kādu skarbāku vārdu, bet te jāsaka liels paldies pašvaldības darbiniekiem, kas viņus spēj uzklausīt un tomēr vedināt uz sarunu par vakcināciju,” pauž D. Bārbale. “Sarunai izmantojam NVD atsūtītos sarunas skriptus, jo mūsu pašvaldības cilvēki nav apmācīti sniegt detalizētu informāciju par vakcināciju vai vakcīnas ietekmi uz konkrētā iedzīvotāja veselības stāvokli. Mūsu mērķis ir uzrunāt iedzīvotājus, informēt par šīm iespējām un palīdzēt organizēt vakcināciju.”
Ogres novada pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt piesaistīt zemessardzes spēkus (līdzīgi kā tas bija vasarā pie masu vakcinācijas) vērsās arī vakcinācijas punkts, kas atrodas tirdzniecības centra “Ogres prestižs” telpās. Rezultātā kopš pagājušās sestdienas šajā vakcinācijas punktā rindas un kārtības organizēšanā un cilvēku pieņemšanā, t.sk. temperatūras mērīšanā, ir iesaistīti Ogrē izvietotā Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona zemessargi. Saskaņā ar vakcinācijas centra sniegto informāciju vienā dienā te tiek vakcinēti apmēram 300-400 iedzīvotāji.
Pašvaldība ir sazinājusies arī ar novada invalīdu un pensionāru biedrībām un citiem sadarbības partneriem, lai tie uzrunātu savus biedrus un kopīgi aicinātu iedzīvotājus vakcinēties, kā arī palīdzētu nokļūt vakcinācijas centros vai pie ģimenes ārstiem, kuri veic vakcināciju.
Savukārt tiem ģimenes ārstiem, kuri paši vakcināciju nenodrošina, Ogres novada pašvaldība ir lūgusi iesniegt nevakcinēto pacientu sarakstu, lai veiktu šo iedzīvotāju apzināšanu un koordinētu viņu vakcinēšanu vakcinācijas centros.