Šonekustamā īpašuma nodokļaatlaidi varēs saņemt iedzīvotājs (vai viņa ģimenei), kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurš dienē Ukrainas dienestā vai kā brīvprātīgais Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir devies karot Ukrainas pusē, aizstāvot Ukrainas valsti vai kurš devies uz Ukrainu sniegt palīdzību kā ārsts vai medicīnas darbinieks.
Šiem iedzīvotājiem tiks arī kompensētas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana) par laika periodu, ko tās pavada Ukrainā.
Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 2022. gadam 100 procentu apmērā ir noteikts arī iedzīvotājam (ģimenei), kurš bez atlīdzības uzņem Ukrainas bēgļus pie sevis ģimenē vai nodrošina viņus ar dzīvesvietu kādā no sev piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Arī šiem iedzīvotājiem tiks kompensētas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem par laika periodu, kas atbilst Ukrainas bēgļa uzturēšanās laikam pie personas un proporcionāli uzņemto Ukrainas bēgļu skaitam.
Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 2022. gadam 100 procentu apmērā tiek piešķirts arī juridiskajai personai, kuras juridiskā adrese reģistrēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un kura sniegusi palīdzību Ukrainai, tās iedzīvotājiem vai bēgļiem, kas no Ukrainas ieradušies Latvijā.
Saskaņā ar domes lēmumu pašvaldība augstāk minēto atbalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, kam pievienoti pamatojoši dokumenti.
Personu iesniegumus izskatīs un lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņems domes izveidota komisija, kuras vadība uzticēta Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Danai Bārbalei. Komisijas sastāvā ir Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas speciālisti: Dace Līva, domes priekšsēdētāja asistente un atbildīgā persona koordinācijas jautājumos par pašvaldības atbalstu Ukrainai; Silvija Velberga, Budžeta nodaļas vadītāja; Sarmīte Kirhnere, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste; Gita Keistere, Juridiskās nodaļas vadītāja.