Konferences ietvaros tika apskatītas tādas tēmas kā nākotnes ekonomikas un Covid-19 pandēmijas ietekme uz publisko iepirkumu jomu, Eiropas Savienības tiesas un Augstākās tiesas nolēmumu aktualitātes publisko iepirkumu jautājumos, pretkorupcijas iekšējās kontroles nozīme publisko iepirkumu procesā, iepirkumi publiskās un privātās partnerības projektos, izaicinājumi un to iespējamie risinājumi būvniecības publiskajos iepirkumos, iespējamie interešu konflikti, piedāvājumu precizējumi un daudzi citi aktuāli jautājumi.
Kā vienīgā no visām pašvaldībām konferencē piedalīties bija aicināta arī Ogres novada pašvaldība, kuras pieredze inovatīvu projektu īstenošanā un inovāciju iegādē ir pamanīta un novērtēta Latvijas mērogā. Konferencē par inovāciju iepirkumu praktisko piemērošanu, trūkumiem un iespējām stāstīja Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska.
Publisko iepirkumu likums paredz inovācijas partnerības procedūru, kas ir diezgan sarežģīts un laikietilpīgs process. Tā ir iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, kurus pasūtītājs uzaicina, un procedūru piemēro, lai izveidotu ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei.
Pašvaldībai, tāpat kā uzņēmējiem un iedzīvotājiem, ļoti svarīgi ir sasniegt rezultātu noteiktā termiņā, vienlaikus nodrošinot produkta, pakalpojuma vai būvdarbu iegādes aktualitāti arī ilgtermiņā. Turklāt Ogres novada pašvaldība īsteno daudzus Eiropas Savienības un citu investīciju avotu līdzfinansētus projektus, kur rezultātu sasniegšanai konkrētos termiņos mēdz būt izšķiroša loma. Tāpēc Ogres novada pašvaldība inovāciju iepirkumiem piemēro standarta, tradicionālās publisko iepirkumu procedūras un, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus un iedzīvotāju vajadzības, sadarbojas ar augstskolām – Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju. Augstskolas informē pašvaldību par notiekošajiem pētījumiem, izstrādātajiem prototipiem, pieprasījuma tendencēm pēc noteiktiem produktiem un pakalpojumiem, savukārt pašvaldība sniedz informāciju par savām un iedzīvotāju idejām un vajadzībām. Tiek pārņemta arī ārvalstu pieredze gan tiešā veidā, gan arī caur augstskolām. Ieguvums – ieekonomēts laiks pētniecībai, prototipu izstrādei, testēšanai, un iedzīvotāji saņem pakalpojumu īsākā laika posmā.
Viens no pirmajiem piemēriem inovāciju ieviešanai Ogres pilsētā ir digitālā strūklaka centrālajā skvērā. Domājot par pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšanu un atpazīstamības veicināšanu, līdztekus kultūrvēsturiskā pieminekļa – bijušās kafejnīcas "Pie zelta liepas" – atjaunošanai, skatuves uzstādīšanai un skvēra labiekārtošanai radās iecere arī par pilsētas strūklaku, kas būtu mūsdienīga, atraktīva un piesaistītu cilvēkus. Tika sastādīts projektēšanas uzdevums arhitektiem ar konkrētām norādēm, un rezultātā ir tapis strūklaku komplekss, kurā ieprogrammētas pilsētai, noteiktai sezonai, konkrētam pasākumam atbilstošas krāsas un ornamenti, un kas darbojas arī tumsas režīmā. Turklāt ir padomāts arī par klimatiskajiem apstākļiem – vēja laikā digitālais ūdens aizkars automātiski atslēdzas pie 10 m/s, bet bradājamā strūklaka – pie 18 m/s.
Pašlaik notiek Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecība. Tā projektēta, izmantojot būvniecības informācijas modeli – integrētu būvju projektēšanas, būvniecības un apsaimniekošanas procesu, tehnoloģiju un noteikumu kopumu, kas ļauj visām iesaistītajām pusēm kopīgi projektēt, būvēt un apsaimniekot būvi digitālā vidē trīs dimensijās. Līdz ar to sagaidāms finansiāls izdevīgums šīs ēkas apsaimniekošanā nākotnē.
Ogres Centrālās bibliotēkas jauno ēku plānots nodot ekspluatācijā šī gada maijā. Tā būs pašpietiekama, energoefektīva ēka ar zemām apkures izmaksām, un tajā iekļauts daudz inovatīvu aspektu. Piemēram, apgaismojums paredzēts ar viedo vadību un nodrošinās, ka tā līmenis mainās gan atkarībā no dabīgā apgaismojuma ārā, gan arī no cilvēku klātbūtnes. Rekuperācijas ventilācijas sistēma automātiski uzraudzīs iekštelpu gaisa parametrus, un tās darbība mainīsies atkarībā no gaisa kvalitātes iekštelpās. Paredzēta arī unikāla apkures sistēma – tā paredz, ka kanalizācijas notekūdeņi rekuperācijas sistēmā tiek pieslēgti pie maģistrālajiem pilsētas kanalizācijas tīkliem un iekārta, veidota notekūdeņu siltuma atgūšanai, tālāk to novirza apkurei un karstā ūdens apsildei. Lietus ūdens tiks savākts un izmantots otrreizēji gan labierīcībās, gan augu laistīšanai. Uz jumta tiek plānots uzstādīt saules baterijas elektroenerģijas ražošanai, bet stāvlaukumā paredzētas 4 elektroautomobiļu uzlādes stacijas.
Gatavojoties Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas piepildīšanai ar saturu (tai skaitā ar inovatīvām iekārtām), vadoties no ārvalstu pieredzes, kā arī pateicoties sadarbībai ar Rīgas Tehnisko universitāti, ir iepirkts robots. Paredzēts, ka tas popularizēs bibliotēkas iespējas bērniem un jauniešiem, pavadīs līdz nepieciešamajai telpai, izstāstīs jaunumus. Robots jau tiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai, piemēram, starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 2020" pagājušā gada sākumā iepazīstināja izstādes apmeklētājus gan ar sevi, gan ar Ogres novadu un tā apskates vietām, kā arī aicināja apmeklēt Ogres novada stendu.
Pie Ogres Mūzikas un mākslas skolas ēkas Brīvības ielā 50 ir uzstādīts viedais sols, kas darbojas uz saules baterijām un kam ir iebūvēta atmiņa – faili, kurus iespējams mainīt un aktualizēt. Pašlaik tie stāsta par mūzikas skolas vēsturi un atskaņo klasisko mūziku, tādā veidā popularizējot mācības mūzikas skolā. Ar saules paneļiem tiek nodrošināts LED apgaismojums, kas ieslēdzas pēc saulrieta, un šeit iespējams arī uzlādēt elektroniskās ierīces. Pavasarī līdzīgs sols tiks izvietots arī pie Ogres Centrālās bibliotēkas, atskaņojot tai aktuālo informāciju.
Par inovatīviem uzskatāmi arī vairāki citi Ogres novadā īstenotie projekti un aktivitātes, kā, piemēram, Ogres Zilajos kalnos izvietotais tūristu skaitītājs, kas uzskaita dabas parka apmeklētājus – gājējus un velosipēdistus (iegūtie dati var tikt izmantoti kā ekonomiskais pamatojums jauniem attīstības un vides aizsardzības projektiem), un Ogres upē ierīkotā automatizētā plūdu monitoringa sistēma ar trim izbūvētajām automātiskās ūdens līmeņa mērīšanas iekārtām un videonovērošanu.
Tā kā inovācijām ir tendence strauji progresēt un izplatīties, tad svarīgi ir gan iepirkt aktuālus produktus, gan arī apgūt ārvalstu pieredzi un sadarboties ar augstskolām inovāciju apzināšanā un darba uzdevumu izstrādē. Arī Latvijas uzņēmēji arvien vairāk saprot inovatīvu produktu nozīmi, attīstās un kļūst konkurētspējīgi.
To, ka inovāciju iegāde ir aktuāls jautājums, apliecina arī konferences laikā saņemtie daudzie Ogres novada pašvaldībai adresētie jautājumi, ko konferences organizētāji pārsūtīs pašvaldībai turpmākai pieredzes apmaiņai starp publiskajos iepirkumos iesaistītajiem ekspertiem.