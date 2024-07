Ogres novada pašvaldība iecerējusi pārņemt no Liepiņa rūpes par senlatviešu koka pili Lielvārdē

Mērs pastāstīja, ka pašvaldība ir izteikusi piedāvājumu Liepiņam atpirkt senlatviešu koka pili. Šomēnes plānotas sarunas ar Liepiņu par šī tūrisma objekta iegādi.

"Mēs esam pateicīgi Liepiņu ģimenei, kura teju 30 gadus ir izglītojusi cilvēkus par latviešu senvēsturi," pauda Helmanis.

Helmanis pieļauj, ka senlatviešu koka pils varētu turpināt darboties kā Lielvārdes muzeja filiāle. Pils atrodas uz pašvaldības zemes.

Žurnāls "Ievas stāsti" iepriekš vēstīja, ka pils izveidotājs un saimnieks Liepiņš nolēmis, ka šī ir pēdējā pils sezona un to ziemā plānots nojaukt. Viņš bija skeptisks par iespēju pili kādam pārdot, proti, viņš negribot pili nodot citiem īpašniekiem, lai tie pārvērstu par vietu, kur nodarboties ar komercdarbību. "Līdz ar to te būs kvasa un alus būda, liels spēļu laukums ar šļūcamtrubām no plastmasas, nē, nē, to es negribu piedzīvot," žurnālam tika paudis Liepiņš.

Lielvārdes senlatviešu koka pils ir 10.-13.gs. pils ideālrekonstrukcija, kurai par pamatu ņemti arheoloģisko izrakumu materiāli no dažādām Latvijas vietām. Pils īpašnieks un autors Liepiņš pili ir uzbūvējis paša spēkiem, sākot ar 1997.gadu.