Sūdzība iesniegta piektdien, 29. maijā, bet Valsts kontroles padome to plāno skatīt 9. jūnijā, aģentūra LETA uzzināja Valsts kontrolē.
TV3 iepriekš ziņoja, ka Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni – neekonomiski, bet simtiem tūkstošu, iespējams, vienkārši pazuduši bez atskaitēm.
Pēcāk Valsts kontrole vērsās tiesībaizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējamu izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā.
Tikmēr Ogres novada pašvaldība uzsver, ka pilnvērtīga, objektīva un tiesiska izvērtēšana ir iespējama tikai pēc tam, kad Valsts kontroles revīzijas process būs pabeigts un tiks publiskots oficiālais, gala ziņojums.