Otrdiena, 02.06.2026 09:32
Emma, Lība
Otrdiena, 02.06.2026 09:32
Emma, Lība
Otrdiena, 2. jūnijs, 2026 07:17

Ogres novada pašvaldība iesniegusi sūdzību Valsts kontrolē, apstrīdot revīzijas rezultātus

Leta/OgreNet
Ogres novada pašvaldība iesniegusi sūdzību Valsts kontrolē, apstrīdot revīzijas rezultātus
Otrdiena, 2. jūnijs, 2026 07:17

Ogres novada pašvaldība iesniegusi sūdzību Valsts kontrolē, apstrīdot revīzijas rezultātus

Leta/OgreNet

Ogres novada pašvaldība Valsts kontrolē iesniegusi sūdzību, apstrīdot revīzijas par pašvaldības rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu rezultātus.

Sūdzība iesniegta piektdien, 29. maijā, bet Valsts kontroles padome to plāno skatīt 9. jūnijā, aģentūra LETA uzzināja Valsts kontrolē. 

TV3 iepriekš ziņoja, ka Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni – neekonomiski, bet simtiem tūkstošu, iespējams, vienkārši pazuduši bez atskaitēm.

Pēcāk Valsts kontrole vērsās tiesībaizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējamu izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā.

Tikmēr Ogres novada pašvaldība uzsver, ka pilnvērtīga, objektīva un tiesiska izvērtēšana ir iespējama tikai pēc tam, kad Valsts kontroles revīzijas process būs pabeigts un tiks publiskots oficiālais, gala ziņojums.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?