Turpinot bijušā Ikšķiles novada pašvaldības iedibināto tradīciju un pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2022. gada 31. martā apstiprināto Dzintara Soduma balvas nolikumu, Ogres novada pašvaldība izsludina Dzintara Soduma balvas (turpmāk tekstā Balva) pretendentu pieteikšanu.
Balvas pretendenti
Uz Balvu par novatorismu latviešu oriģinālliteratūrā var pretendēt autori, kuru darbi izdoti laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 2022. gada 1. martam šādos žanros:
-dzejā;
-prozā;
-dramaturģijā.
Balvas pretendentu pieteikšana
-Pretendentus Balvai var pieteikt fiziskas un juridiskas personas, personu apvienības, biedrības, organizācijas (kultūras organizācijas, izdevniecības, aģentūras, autori) Latvijas Republikā un ārvalstīs.
-Pretendenti piesakāmi rakstveidā, pieteikumā norādot informāciju par pieteicēju, pieteikto autoru, konkursam pieteikto autora darbu, pieteikumam pievienojot 3 (trīs) konkursam pieteiktā darba (grāmatas) eksemplārus.
-Pieteikumus var iesniegt personīgi Ogres novada pašvaldības Klientu pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, vai nosūtot pa pastu ar norādi “Dzintara Soduma Balvai”, pasta adrese Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 30. aprīlim.