-Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja vietnieka amatu;
-Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatu;
-Ogres novada Rembates pagasta pārvaldes vadītāja amatu;
-Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja amatu;
-Ogres novada Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
Konkursa mērķis – noskaidrot un izvirzīt Ogres novada pārvaldes vadītāja un vadītāja vietnieka amatam atbilstošāko kandidātu, lai nodrošinātu novada attīstību un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās, īstenojot Ogres novada pašvaldības stratēģijā un attīstības plānošanas dokumentos, kā arī pārvaldes nolikumā tai noteiktos uzdevumus.
Prasības pretendentiem:
-vēlama augstākā izglītība;
-vēlama pieredze vadošā amatā;
-vēlama pieredze pašvaldības darbā;
-ļoti laba izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, pārvaldes darbības jomu un sniegtajiem pakalpojumiem, pārvades darbības plānošanu un pārraudzību, kā arī sadarbību ar pārējām valsts un pašvaldību iestādēm, pašvaldības darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
-pieredze normatīvo aktu izstrādē un dokumentu sagatavošanā;
-prasme izvirzīt mērķus un sasniegt rezultātus;
-spēja motivēt komandu mērķu sasniegšanai;
-augsta atbildības sajūta un spēja pieņemt kompetentus lēmumus;
-spēja risināt problēmsituācijas;
-labas komunikācijas, plānošanas un organizēšanas spējas, vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Ogres novada kopējā attīstībā;
-prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office programmas, internets);
-valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (,,C’’ līmeņa 2.pakāpe) un vismaz vienas svešvalodu zināšanas (,,B’’ līmenis) pašvaldības pārvaldes vadītāja vai pārvaldes vadītāja amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā, vēlamas papildus vēl vismaz vienas svešvalodu zināšanas;
-B kategorijas autovadītāja apliecība;
-sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.
Galvenie pārvaldes vadītāja amata pienākumi:
-atbildēt par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, kā arī, ja tas paredzēts pašvaldības nolikumā, pieņemt darbā un atlaist no darba pārvaldes darbiniekus;
-atbildēt par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;
-iesniegt izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;
-noteiktās kompetences ietvaros rīkoties ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbildēt par to izlietojumu;
-veikt citus Ogres novada pašvaldības nolikumā, domes lēmumos un pārvaldes nolikumā tai paredzētos pienākumus;
-pārvaldes vadītāja vietnieks pilda pārvaldes vadītājam noteiktos amata pienākumus attiecīgajā pārvaldes teritoriālajā vienībā un aizvieto pārvaldes vadītāju viņa prombūtnes laikā.
Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
-motivēta pieteikuma vēstule;
-dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;
-izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
-valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
-plašs un argumentēts redzējums par Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošās attiecīgās teritoriālā iedalījuma vienības attīstības iespējām un efektīvu pārvaldību – ne vairāk kā trīs A4 formāta lapas datorrakstā (t.sk. vērtēs satura izklāstu, gramatiku, prezentācijas prasmes).
Dokumentus ar norādi “Pieteikums Ogres novada pašvaldības ______ (norāda tās pārvaldes nosaukumu, uz kuru vadītāja vai vadītāja vietnieka amatu pretendē) pārvaldes vadītāja/ vadītāja vietnieka amatam” jāiesniedz elektroniski (e-pasta adrese: ) līdz 2022. gada 13.martam ieskaitot. Tālrunis uzziņām 65068762 (Personālvadības nodaļa).
Pārvaldes vadītāja amatam noteikta: 1. amata saime, 13. mēnešalgu grupa (bruto mēnešalga no 1200 līdz 1917eiro).
Pārvaldes vadītāja vietnieka amatamnoteikta: 1. amata saime, 12. mēnešalgu grupa (bruto mēnešalga no 1100 līdz 1647eiro).
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšana. Ogres novada pašvaldības pārvaldes vadītāja un vadītāja vietnieka pretendentu atlases un izvērtēšanas procesu nodrošina ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija.