Pirmdiena, 13.10.2025 20:25
Irma, Mirga
Pirmdiena, 13.10.2025 20:25
Irma, Mirga
Pirmdiena, 13. oktobris, 2025 16:57

Ogres novada pašvaldība izsludina līdzdalības budžeta projektu konkursu

OgreNet
Ogres novada pašvaldība izsludina līdzdalības budžeta projektu konkursu
Foto: www.ogresnovads.lv
Pirmdiena, 13. oktobris, 2025 16:57

Ogres novada pašvaldība izsludina līdzdalības budžeta projektu konkursu

OgreNet

No 13. oktobra līdz 11. novembrim aicina ikvienu, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, kā arī biedrības un nodibinājumus, kuros nav pašvaldības dalības, iesaistīties līdzdalības budžeta projektu konkursā. Iesniedzot savas idejas un priekšlikumus, jebkurš var dot ieguldījumu Ogres novada ilgtspējīgas, drošas un sakārtotas vides veidošanā, stiprināt kopienu un uzlabot dzīves kvalitāti, informē Ogres novada pašvaldībā.

Līdzdalības budžeta mērķis veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības plānošanā.

Projektu konkursam iesniedz projektu, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  1. projekta izstrādē ir ievērotas Pašvaldību likuma 60. panta trešajā daļā minētās prasības;
  2. paredzētā projekta īstenošanas vietā pašvaldība nav uzsākusi darbus cita projekta īstenošanai, izņemot, ja projekta pieteikums ir saistīts ar pašvaldības uzsāktā projekta papildināšanu;
  3. iesniegtais projekts ietver pilnīgu tā realizāciju divu gadu laikā;
  4. ieguldījums projekta īstenošanā ir samērīgs ar turpmāko uzturēšanu, t.sk., nomas maksu, ja attiecināms, objekta izmantošanu un tā nepieciešamību sabiedrībai;
  5. projektam jābūt īstenojamam, izvērtējot projekta realizēšanas vietu, termiņu, tehniskās iespējas un finansējuma apjomu;
  6. projekta realizēšanu ir iespējams uzsākt triju mēnešu laikā pēc projektu konkursa rezultātu paziņošanas;
  7. projektā plānotie pasākumi netiek finansēti no citiem pašvaldības vai valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai citiem ārvalstu finanšu līdzekļiem;
  8. projekta ideja nav pretrunā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
  9. projekts nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, politiskām un reliģiskām aktivitātēm.

Projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz portālā geolatvija.lv. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 11. novembris, norāda pašvaldībā.

Konkursam pieejamo kopējo un katras budžeta plānošanas vienības finansējuma apmērs 2025. gadā: Ogrei – 16% (10 229 eiro), Ikšķilei – 8% (5115 eiro), Ķegumam – 8% (5115 eiro), Lielvārdei – 8% (5115 eiro), pagastiem – 2397 eiro katram.

Projektu konkursam iesniegto projektu atbilstību Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un projektu atlasi nodrošina ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota Pašvaldības līdzdalības budžeta projektu vērtēšanas komisija. Komisija pieņem lēmumu par projektu virzību iedzīvotāju balsojumam vai projekta pieteikuma noraidīšanu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc tam iedzīvotāju balsojums par labākajiem projektiem notiks geolatvija.lv, vēsta pašvaldībā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?