Līdzdalības budžeta mērķis veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības plānošanā.
Projektu konkursam iesniedz projektu, kas atbilst šādiem kritērijiem:
- projekta izstrādē ir ievērotas Pašvaldību likuma 60. panta trešajā daļā minētās prasības;
- paredzētā projekta īstenošanas vietā pašvaldība nav uzsākusi darbus cita projekta īstenošanai, izņemot, ja projekta pieteikums ir saistīts ar pašvaldības uzsāktā projekta papildināšanu;
- iesniegtais projekts ietver pilnīgu tā realizāciju divu gadu laikā;
- ieguldījums projekta īstenošanā ir samērīgs ar turpmāko uzturēšanu, t.sk., nomas maksu, ja attiecināms, objekta izmantošanu un tā nepieciešamību sabiedrībai;
- projektam jābūt īstenojamam, izvērtējot projekta realizēšanas vietu, termiņu, tehniskās iespējas un finansējuma apjomu;
- projekta realizēšanu ir iespējams uzsākt triju mēnešu laikā pēc projektu konkursa rezultātu paziņošanas;
- projektā plānotie pasākumi netiek finansēti no citiem pašvaldības vai valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai citiem ārvalstu finanšu līdzekļiem;
- projekta ideja nav pretrunā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
- projekts nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, politiskām un reliģiskām aktivitātēm.
Projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz portālā geolatvija.lv. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 11. novembris, norāda pašvaldībā.
Konkursam pieejamo kopējo un katras budžeta plānošanas vienības finansējuma apmērs 2025. gadā: Ogrei – 16% (10 229 eiro), Ikšķilei – 8% (5115 eiro), Ķegumam – 8% (5115 eiro), Lielvārdei – 8% (5115 eiro), pagastiem – 2397 eiro katram.
Projektu konkursam iesniegto projektu atbilstību Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un projektu atlasi nodrošina ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota Pašvaldības līdzdalības budžeta projektu vērtēšanas komisija. Komisija pieņem lēmumu par projektu virzību iedzīvotāju balsojumam vai projekta pieteikuma noraidīšanu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc tam iedzīvotāju balsojums par labākajiem projektiem notiks geolatvija.lv, vēsta pašvaldībā.