Ogres novada pašvaldība Lielajā Talkā nepiedalās

Ogres novada pašvaldība Lielajā Talkā nepiedalās
Ogres novada pašvaldība Lielajā Talkā nepiedalās

Ogres novada pašvaldība arī šogad nepiedalīsies Lielajā Talkā.Jau 2019. gada pavasarī novada pašvaldība pauda noraidošu attieksmi pret atkritumu vākšanu organizētas talkas veidā. Atkritumi ir jāsavāc, videi ir jābūt sakārtotai – tas ir pats par sevi saprotamas, taču līdzšinējā pieredz rāda, ka atkritumu vākšana Lielās Talkas dienā ilgtermiņā nenes pozitīvu rezultātu.



Katrai teritorijai ir īpašnieks, un īpašnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību viņam piederošajā teritorijā. Pašvaldība nevienam neliedz Lielās Talkas dienā vākt atkritumus un darīt citus darbus apkārtējās vides sakopšanā, taču tā ir katra cilvēka, iestādes vai organizācijas brīva izvēle.



Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, pašvaldība nerīko nekādus pasākumus ar cilvēku pulcēšanos un aicina vides sakopšanas darbos stingri ievērot pulcēšanās ierobežojumus un distancēšanos.

