Katrai teritorijai ir īpašnieks, un īpašnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību viņam piederošajā teritorijā. Pašvaldība nevienam neliedz Lielās Talkas dienā vākt atkritumus un darīt citus darbus apkārtējās vides sakopšanā, taču tā ir katra cilvēka, iestādes vai organizācijas brīva izvēle.
Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, pašvaldība nerīko nekādus pasākumus ar cilvēku pulcēšanos un aicina vides sakopšanas darbos stingri ievērot pulcēšanās ierobežojumus un distancēšanos.