Kā skaidro pašvaldībā, Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu pamatā veido valsts mērķdotācijas vispārējās izglītības, interešu izglītības, pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dotācijas profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī realizējamo un jaunu Eiropas Savienības projektu realizēšanai saņemtās investīcijas un citi pašvaldības budžetā saņemtie valsts transferti noteiktam mērķim.
Ogres novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi palielināti par 10 810 799 eiro, kas pamatā saistīts ar papildu finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no šī gada septembra līdz decembrim, projektu izmaksu precizējumiem un jaunu investīciju projektu realizācijas sākšanu, kā arī Ogres novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
Ogres novada pašvaldības šā gada pamatbudžeta izdevumi saskaņā ar grozījumiem ir 143 591 085 eiro.
Vispārējiem valdības dienestiem Ogres novada pašvaldības izdevumi samazināti par 68 653 eiro. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem samazināti par 70 905 eiro, precizēti novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai plānotie izdevumi, samazinot tos par 15 261 eiro.
Par 17 513 eiro palielināti izpildvarai paredzētie līdzekļi - tas saistīts ar papildus "ArcGIS" sistēmas iegādi, kura izmaksā 10 000 eiro, un šogad paredzēto Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmes rīkošanu Ogres novadā.
Pašvaldības policijas budžetā veikti iekšēji grozījumi apstiprinātā budžeta apjomā, četriem operatīvajiem transportlīdzekļiem iegādes avansa maksājumam plānoti 36 000 eiro, no aizņēmuma līdzekļiem 30 600 eiro un pašvaldības policijas līdzfinansējums no transportlīdzekļu nomai plānotajiem 5400 eiro, par 30 600 eiro samazinātie transportlīdzekļu nomas izdevumi novirzīti nākamā gada līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Ekonomiskajai darbībai izdevumi budžeta grozījumos palielināti par 1 054 115 eiro. Lielākais izdevumu pieaugums - 876 798 eiro saistīts ar Eiropas Savienības (ES) atveseļošanās fonda projekta "Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts" realizācijas sākšanu saskaņā ar domes lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts digitālās attīstības aģentūru.
Autotransportam plānotie izdevumi palielināti par 173 211 eiro. Ogres novada pagastu ielu ikdienas uzturēšanai paredzēts papildu nepieciešamais finansējums 49 437 eiro apmērā.
Tāpat nepieciešams palielināt finansējumu projekta "Skolas ielas posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam, Ogrē, pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai" realizācijai par 148 124 eiro, šim mērķim ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 51 593 eiro. Lielākais izdevumu pieaugums saistīts ar pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" veiktajām korekcijām 129 102 eiro apmērā saistībā ar lietus kanalizācijas izbūvi Vēju ielā un drenāžas sistēmas atjaunošanu Daugavpils šosejas 42. kilometrā, kā arī papildu rekonstrukcijas darbiem: kanalizācijas tīklu atjaunošana Turkalnes ielā un saliekamo dzelzsbetona grodu aku izbūve un montāža, kā arī kanalizācijas spiedvada avārijas novēršana (kameras pārbūve) Skolas ielā, Ogrē, pie dzelzceļa. Tāpat veikti arī citi būvniecības un remonta darbi.
Tā kā projekta "Ēku siltumapgādes vieda vadība" realizācija ir iekavējusies, šogad šī projekta realizācijas izmaksas 67 000 eiro tiek izslēgtas no 2025. gada budžeta un tiks plānotas 2026. gada budžeta izdevumos, informē pašvaldībā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par 57 405 eiro. Pamatā tas ir saistīts ar plānotajiem papildu izdevumiem pilsētu un pagastu pārvalžu budžetos saistībā ar papildu finansējumu no Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātībai vasaras periodā un Ogres novada Izglītības pārvaldes izdevumiem saistībā ar Dziesmu un deju svētkiem.
Veselības aprūpei izdevumi palielināti par 3718 eiro. Ģimenes ārstu praksei Lielvārdē piešķirti papildu 2818 eiro no ieņēmumiem, novirzot tos komunālajiem pakalpojumiem. Ģimenes ārstu praksei Mazozolos izdevumi palielināti par 900 eiro.
Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti par 111 779 eiro.
Izglītībai izdevumi palielināti par 9 047 245 eiro, tai skaitā pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajām iemaksām izglītības iestādēs no šī gada septembra līdz decembrim izdevumi palielināti par 8 434 833 eiro. Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai no valsts finansējuma izdevumi palielināti par 119 765 eiro.
Sociālajai aizsardzībai budžeta grozījumos izdevumi palielināti par 777 155 eiro, galvenokārt tas ir saistīts ar nepieciešamību par 548 052 eiro palielināt pabalstiem maznodrošinātām ģimenēm paredzēto summu. Izdevumu pieaugums saistīts gan ar klientu skaita palielinājumu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās, gan arī aprūpes mājās nodrošināšanu personas dzīvesvietā, gan ar to, ka ir pieaudzis ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits institūcijās un krīzes centros, kur izmaksas ir ļoti augstas, bet alternatīvu risinājumu aprūpes nodrošināšanai nav, kā arī paplašinot ēdināšanas pabalstu saņēmēju loku.
Ogres novada pašvaldībai budžeta grozījumos plānoto aizņēmumu apjoms palielināts par 758 187 eiro.
Šā gada 30. oktobrī Ogres novada pašvaldībai ir 113 aizņēmumu līgumi. Šogad noslēgti astoņi jauni aizņēmumu līgumi. Aizņēmumu atmaksai budžeta grozījumos izdevumi palielināti par 261 965 eiro.
Līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ogres novada pašvaldība plāno samazināt par 261 571 eiro.