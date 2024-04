Ogres novada pašvaldība pēc piecu gadu pārtraukuma atkal piedalīsies Lielajā talkā

Ogres novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju, iestādi, uzņēmumu un organizāciju novērtēt savā īpašumā esošo pagrabu atbilstību patvēruma ierīkošanai un Lielās talkas dienā – 27. aprīlī – piedalīties pagrabu pielāgošanas praktiskajos darbos, atbrīvojot tos no liekā, kā arī veicot pagrabtelpu sakopšanu. Informācija par pieteikšanos pieejama vietnē www.ogresnovads.lv.

Ogres novads ir kopā ar Ukrainu jau no 2014. gada, kad notika Krimas aneksija. Novada iedzīvotāji turpina palīdzēt Ukrainai, ziedojot nepieciešamo. Šis laiks ir devis iespēju izvērtēt mūsu pašu drošības apstākļus. “Ja gribat mieru, tad gatavojieties karam. No savas puses mums jābūt gataviem. Svarīgi ir parūpēties pašiem par sevi, nevis gaidīt palīdzību no valdības. Jāsaprot, ka dažās minūtēs mēs nevaram nokļūt uz centrālajām patvertnēm, tāpēc tās jāiekārto pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai," norāda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Pašvaldība Lielās talkas ietvaros šī gada 27. aprīlī nodrošinās atkritumu konteinerus un citu nepieciešamo atbalstu tikai šīs aktivitātes veikšanai. Papildus tam iedzīvotāju informēšanas nolūkā tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar jau pielāgotām patvertņu telpām, gūt priekšstatu par to izskatu un aprīkojumu. Talkas ietvaros pašvaldība sakops kādas skolas pagrabu bērnu drošībai.

Pašvaldībā atgādina, ka katrai teritorijai, mājoklim vai cita veida īpašumam ir īpašnieks un tieši īpašnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību viņam piederošajā īpašumā visu gadu. “Diemžēl daudzi šo talku ir sākuši uzskatīt par vienīgo atkritumu vākšanas dienu gadā. Sabiedrībai tas neko nemāca, un pa šiem 30 gadiem nekas nav mainījies, tāpēc svarīgi vērsties pie pašiem mēslotājiem – gan izglītojot, gan piemērojot stingrākus sodus,” atzīst E. Helmanis.

LETA jau vēstīja, ka Ogres novada pašvaldībā bija iesniegts kolektīvais iesniegums par novada dalības Lielajā talkā atjaunošanu. Pēc Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības ierosinājuma platformā "ManaBalss.lv" 362 Ogres novada iedzīvotāji parakstījās par iniciatīvu "Par Ogres novada dalību Lielajā talkā".

2019. gada aprīlī Ogres pašvaldība izplatīja paziņojumu, ka vairs nepiedalīsies "sevi izsmēlušajā konceptā".