Ogres novada pašvaldība apstiprinājusi 2025. gada budžetu

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis par pieņemto budžetu saka:

“Šī gada Ogres novada pašvaldības budžets ir balstīts uz vērtībām. Atbalstot nacionālās kultūras vērtības, tiks veidotas divas ekspozīcijas – “Brīvības ceļa ekspozīcija” Ogrē un ekspozīcija Taurupes muižas klētī –, parādot, ka Ogres kā valstpilsētas centrā tiek godināti brīvības cīnītāji, pateicoties kuriem mums šodien ir šī valsts – Latvija. Šobrīd ir ļoti būtiski turēties pie nacionālajām vērtībām. Tikai turoties pie tām, mēs saglabāsim ceļu, pa kuru ejam. Tāpat mēs šogad pievērsīsim uzmanību dažāda veida drošībai, tai skaitā ceļu un satiksmes drošībai, izbūvējot divus veloceļa posmus – vienu starp Ciemupi un Ķegumu un otru starp Ķegumu un Lielvārdi –, tādā veidā tuvinot pilsētas un pagastus vienu otram, vienlaikus uzlabojot satiksmes drošību.”

Ogres novada pašvaldības dome ziņo:

Ogres novada pašvaldības budžeta prioritātes ir:

pašvaldības teritoriju attīstība un kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visās novada teritoriālajās vienībās;

izglītības iestāžu darbības nodrošināšana un pilnveidošana;

sociālo pakalpojumu pieejamības un sociālās palīdzības nodrošināšana.

Ogres novada pašvaldības 2025. gada budžetu ir ietekmējuši šādi faktori:

minimālās darba algas paaugstināšana;

pedagogu darba algas likmes paaugstināšana par 2,6%, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izmaksas to pedagoģisko darbinieku darba algām un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem, par kuriem netiek saņemtas valsts mērķdotācijas;

likumā “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” noteiktais obligātais finansējums sabiedrības līdzdalības budžetam ne mazāk kā 0,1 procenta apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem;

budžetā jāparedz izdevumi novada pašvaldības domes vēlēšanu organizēšanai;

budžetā jāparedz izdevumi novada izglītības iestāžu koru un deju kolektīvu dalības nodrošināšanai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Ogres novada pašvaldības ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības 2025. gada budžeta ieņēmumi plānoti 112 312 458 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 2024. gada faktisko izpildi, ir par 2 430 113 eiro jeb 2,1 % mazāki.

Budžeta atlikums uz 2025. gada 1. janvāri ir 19 994 127 eiro (budžeta atlikumu veido investīciju projektu realizēšanai paredzētais finansējums projektiem, kuru īstenošana turpināsies 2025. gadā, iestāžu un aģentūru ietaupītie līdzekļi, kā arī pašvaldības budžetā ieskaitītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes pārsniegums).

Valsts kases aizņēmumu summa 2025. gadā ir 9 161 666 eiro. Tas tiks izmantots šādu pašvaldības infrastruktūras attīstības projektu realizācijai: “Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā. 1. kārta “Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas Ogrē pārbūve””, “Brīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē būvprojekta izstrāde un pārbūve”, “Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā I kārta (Ciemupe–Ķegums)”, “Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā II kārta (Ķegums–Lielvārde)”, “Jaunās gatves pārbūve, paredzot brauktuvi ar dubultās virsmas apstrādes segumu Ogrē, Ogres novadā”, “Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide”, “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”, “Skolas ielas (posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam), Ogrē pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai”, “Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūve posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē uzņēmējdarbības veicināšanai”, “Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā”, “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”, “Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem” un “Ogres sporta centra stadiona skrejceļa rekonstrukcija”.

Kopā ar budžeta atlikumu un kredītresursiem kārtējā budžeta gadā plānotais pieejamo finanšu līdzekļu apjoms ir 141 468 251 eiro.

Nodokļu ieņēmumus veido ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis.

Nenodokļu ieņēmumus veido: procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un vērtspapīriem; pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts un pašvaldības nodevas; naudas sodi; ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas; citi maksājumi pašvaldības budžetā.

Valsts budžeta transfertus veido valsts budžeta finansējums, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta konkrētam mērķim. Tajos ietilpst mērķdotācija pašvaldības pamata, vispārējās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, dotācija 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem, kā arī vairāku valsts finansētu projektu realizēšanai un citiem mērķiem.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumus veido citu pašvaldību maksājumi par Ogres novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem – par izglītības pakalpojumiem novada izglītības iestādēs.

Budžeta iestāžu ieņēmumus veido ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (pašvaldības aģentūru, pilsētu un pagastu pārvalžu, pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi, t.sk. komunālie pakalpojumi, telpu noma, maksa par izglītības pakalpojumiem).

Budžeta iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības tiek iegūti, izmantojot ārvalstu finansiālu atbalstu, lai 2025. gadā novadā turpinātu Nordplus, Erasmus un Interreg projektu (kopā 7 projekti) īstenošanu novada skolās.

Ogres novada pašvaldības izdevumi

Kopējais plānoto izdevumu apjoms 2025. gadā ir 131 483 939 eiro – par 17,6 % jeb 19 701 236 eiro lielāks, salīdzinot ar izpildes faktu 2024. gadā.

Tāpat kā līdz šim, arī 2025. gada budžetā plānoto izdevumu īpatsvars kopējo izdevumu struktūrā vislielākais ir izglītībai – 44,6 %, izdevumu apjoms – 58 675 056 eiro. Tas paredzēts 13 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, vienas sākumskolas, 17 pašvaldības vispārējās pamata un/vai vidējās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, 3 sporta jomas izglītības iestāžu un 5 mūzikas un mākslas skolu darbībai, kā arī izglītības projektu realizācijai.

Izdevumu kategorijā “Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana” plānotā finansējuma apjoms – 19 683 508 eiro jeb 15 % no kopapjoma. Tas paredzēts Ogres novada pašvaldības Teritorijas plānojuma izstrādei, Ogres pilsētas mobilitātes plāna izstrādei, Lielvārdes parka un apkaimes labiekārtošanas būvprojekta 1. kārtas izstrādei un divu ielu Ogrē – Turkalnes un Lībieškalna – pārbūves projektu izstrādei. Tāpat šajā kategorijā ietilpst izdevumi ūdensapgādes nodrošināšanai, ielu apgaismošanai un kapu apsaimniekošanai, kā arī izdevumi pagastu un pilsētu pārvaldēm teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai. Līdztekus līdzdalības budžetam arī 2025. gada budžeta izdevumos ir paredzēts finansējums novada iedzīvotāju iesaistei dzīves vides kvalitātes pilnveidošanā, organizējot iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

Izdevumu kategorijā “Atpūta, kultūra un reliģija” 2025. gada budžetā ieplānotā finansējuma apjoms ir 14 063 378 eiro. Šinī kategorijā ietilpst finansējums sporta jomai, tai skaitā sporta pasākumu rīkošanai, kā arī komandu un individuālo sacensību dalībnieku atbalstam, kultūras jomai, tai skaitā bibliotēku un muzeju darbības nodrošināšanai, kā arī kultūras centra, kultūras namu un tautas namu darbības nodrošināšanai un dažādām kultūras aktivitātēm. Lai atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvas, pašvaldība arī šogad organizēs sabiedrības iniciatīvas projektu konkursu “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”).

Vispārējiem valdības dienestiem plānoto izdevumu apjoms ir 12 324 193 eiro jeb 9,4 %. Šajos izdevumos iekļauts finansējums “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”, arī finansējums 2025. gada 7. jūnijā paredzēto novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošana, izpildvaras un likumdošanas varas institūciju (pašvaldības pārvaldes un domes deputātu funkcijām) darbības nodrošināšanai, kā arī izdevumi pašvaldības budžeta valsts iekšējā parāda darījumiem (finansējums aizņēmumu procentu maksai un maksājumiem par parāda apkalpošanu).

Izdevumi ekonomiskajai darbībai ieplānoti 11 447 323 eiro apmērā. Šī izdevumu kategorija tiek novirzīta uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas pasākumiem, skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā līdzfinansēšanai, ceļu remontiem, kā arī satiksmes ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem novada pagastos un pilsētās, tūrisma darba organizēšanai u.c. Šajā izdevumu kategorijā paredzēti izdevumi, piemēram, veloceļa izbūvei posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei (divās kārtās).

Sociālajai aizsardzībai plānoto izdevumu apjoms 2025. gada budžetā ir 10 736 623 eiro. Tas sevī ietver Ogres novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas darbības nodrošināšanu, izdevumus pansionāta “Madliena” darbībai un dažāda veida sociālajiem pabalstiem. Turpinot iepriekšējo gadu praksi un pozitīvo pieredzi un veicinot personu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā, arī 2025. gada budžetā paredzēts 60 000 eiro liels pašvaldības līdzfinansējums vides pieejamībai atbilstošas infrastruktūras izveidei šo personu dzīvojamajās mājās. Šinī kategorijā ietilpst arī finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai budžetā ieplānots finansējums 2 311 628 eiro apjomā. Lielākā plānoto izdevums daļa paredzēta pašvaldības policijas darba nodrošināšanai. Daļa finansējuma ieplānota aizsardzības pasākumiem – drošības sistēmu auditam un Ogres novada krīzes zvanu centra darbībai, kas tiks turpināta arī 2025. gadā.

Vides aizsardzībai budžetā atvēlēti 2 012 262 eiro. Tie tiek novirzīti atkritumu apsaimniekošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, kā arī bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai.

Izdevumu kategorijas “Veselība” apjoms 2025. gadā ir 229 968 eiro. Šīs kategorijas izdevumi paredzēti vairākām ģimenes ārstu praksēm, ES projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanai” īstenošanai, veselības veicināšanas pasākumiem un jauna ES projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanai” īstenošanai.

Kārtējā gada budžeta plāns ir izstrādāts, rūpīgi analizējot visu pašvaldības darbības jomu vajadzības, nosakot prioritāri veicamos darbus un ievērojot pēctecības principu. Pieejamie finanšu līdzekļi ir sabalansēti tā, lai tiktu nodrošināts ritmisks pašvaldības iestāžu darbs, un to sniegto pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, kā arī tiktu atvēlēts finansējums infrastruktūras sakārtošanai un ilgtspējīgu attīstības projektu realizēšanai, norāda dome.