Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver: “Ogres novada pašvaldības mērķis ir radīt mūsu novadā tādu vidi, kurā cilvēki var būt aktīvi, radoši un iesaistīti, un konkurss “R.A.D.I. – Ogres novadam” ir būtisks veids, kā iespējams veicināt neformālās izglītības, kultūras un sporta attīstību Ogres novadā, vienlaikus stiprinot arī sabiedrības līdzdalību. Īpaši svarīgi ir tas, ka iniciatīvas nāk no pašām organizācijām un kopienām, tādējādi projekti balstās uz reālām Ogres iedzīvotāju vajadzībām.”
Projektu konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” atbalstītie projekti veido daudzveidīgu iniciatīvu kopumu, kas aptver neformālo izglītību, kultūru, sportu un sabiedrības līdzdalību visā Ogres novadā. Būtiska daļa projektu vērsta uz neformālās izglītības un prasmju attīstību dažādām sabiedrības grupām – no bērniem un jauniešiem līdz senioriem. Plānots īstenot radošās darbnīcas, izglītojošas nodarbības un praktiskas apmācības, piemēram, projekti “Es un daba”, “Ogres Prāta Spēles”, “Amatniecības tradīciju skoliņa”, kā arī senioru izglītības iniciatīvas Ikšķilē, Lielvārdē un Ķeipenē. Tāpat nozīmīga vieta atvēlēta sociālās iekļaušanas projektiem, tostarp aktivitātēm bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, norāda pašvaldība.
Kultūras jomā atbalstīti projekti, kas stiprina vietējo identitāti un tradīcijas, tostarp “Dzeltenais pikniks” Suntažos, Krapes muižas svētki, folkloras kopu iniciatīvas dažādās novada vietās, kā arī radošie projekti, kas apvieno dažādas paaudzes un veicina sabiedrības iesaisti kultūras procesos.
Sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanai paredzēti projekti, kas ietver gan sacensības, gan izglītojošas aktivitātes, piemēram, rudens kross “Skrien ar ezi”, projekts “Apļi uz riteņiem” un dažādas iniciatīvas jauniešiem un ģimenēm. Šie projekti vienlaikus stiprina arī kopienu saliedētību un iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs.
Konkursa ietvaros vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums bija 2000 eiro, kas ļāva atbalstīt plašu iniciatīvu klāstu visā Ogres novada teritorijā – Ogrē, Ikšķilē, Lielvārdē, Ķegumā, Suntažos, Madlienā, Tīnūžos un citviet.
Projektu konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” apstiprināti 36 projekti, to īstenošanai piešķirot finansējumu 59 994,04 EUR apmērā:
- “Rudens kross “Skrien ar ezi”” (iesniedzējs – biedrība “Mums ir karsti”) – 2000,00 EUR;
- “Dzeltenais pikniks 2026” (iesniedzējs – nodibinājums “Fonds Labestības Bumerangs”) – 1990,00 EUR;
- “Es un daba” (iesniedzējs – biedrība “Domubiedru grupa DARDA”) – 2000,00 EUR;
- “Ogres Prāta Spēles” (iesniedzējs – “Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrība”) – 2000,00 EUR;
- “Dainis Bremze: par kamanām virāžām un dzīvi” (iesniedzējs – “Ikšķiles Kultūras biedrība”) – 1936,00 EUR;
- “Apļi uz riteņiem” (iesniedzējs – biedrība “twims.lv”) – 1845,00 EUR;
- “Tautas putnkopju skola. 2026.” (iesniedzējs – “Tautas putnkopju biedrība”) – 1725,01 EUR;
- “Dārza Andele “No jauna vērtīgi!”” (iesniedzējs – biedrība “Ikšķiles Brīvā skola”) – 1360,00 EUR;
- “Galda leļļu izrādes “Pasaku rīts” Ogres novadam” (iesniedzējs – biedrība “Pietura izaugsmei”) – 1901,51 EUR;
- “RADI labbūtību: Radošās darbnīcas senioriem” (iesniedzējs – biedrība “Ikšķiles Senioru skola”) – 1770,84 EUR;
- “Es un šis laiks.” (iesniedzējs – biedrība “SIRDSDOMA”) – 490,00 EUR;
- ““Suntažu balsis” – folkloras kopas “Saule” dziesmu albums” (iesniedzējs – biedrība “Ķekavas muzikanti”) – 2000,00 EUR;
- “Jaunais copmanis Ķegumā: meistarklase un čempionāts.” (iesniedzējs – “Biedrība bērnu, jauniešu un pieaugušo kultūras un sporta aktivitātēm “ROKA””) – 2000,00 EUR;
- “Krapes muižas svētki. 2026” (iesniedzējs – biedrība “Krapes muiža”) – 2000,00 EUR;
- “Kusties droši un dzīvo veselīgi!” (iesniedzējs – “Ogres invalīdu biedrība”) – 1989,20 EUR;
- “Ar pasaules garšu mutē!” (iesniedzējs – “Lielvārdes novada invalīdu biedrība”) – 1000,00 EUR;
- “Dziesma vieno paaudzes Ķeipenē!” (iesniedzējs – biedrība “Ķeipenes Senioru skola”) – 1700,00 EUR;
- “No iesācēja līdz meistaram!” (iesniedzējs – “Lielvārdes novada sieviešu biedrība “Iespēja””) – 950,00 EUR;
- “Radošā vasara Lāčplēša bibliotēkā” (iesniedzējs – biedrība “Esi aktīvs, radošs un izzinošs!”) – 705,62 EUR;
- “Latviešu tautas tradīcijas – mūsu kultūras mantojums” (iesniedzējs – biedrība “JADARA”) – 685,00 EUR;
- “AMATNIECĪBAS TRADĪCIJU SKOLIŅA” (iesniedzējs – biedrība “Kultūrizglītības centrs “Ziemelart””) – 2000,00 EUR;
- “Uzmanību – Seniori mācās!” (iesniedzējs – “Lielvārdes Pensionāru biedrība”) – 1610,00 EUR;
- “KĀ NESABOJĀT SAVU SPORTISTU?! Izglītojošs vecāku forums par bērnu sporta psiholoģiju.” (iesniedzējs – biedrība “Hokeja attīstība Ogres novadā”) – 1720,00 EUR;
- “Vecvecāki un mazbērni – 3 galdi, viena uzvara: ģimeņu turnīrs Suntažos” (iesniedzējs – biedrība “Loka šaušanas sporta klubs “Archery 4 All Suntaži””) – 1200,00 EUR;
- “Bērnu vecumā līdz 6 gadiem ar funkcionālajiem traucējumiem socializēšanās grupiņa – “Mācīsimies draudzēties!” (iesniedzējs – biedrība “Domu kluči”) – 2000,00 EUR;
- “Biedrības stiprums- interešu daudzveidībā” (iesniedzējs – “Ogres novada Jumpravas pagasta pensionāru biedrība “VIEDUMS””) – 1545,00 EUR;
- “OTA IEKRĀSO NOVADA ROBEŽAS 2026” (iesniedzējs – biedrība “Ūsiņš L”) – 1540,00 EUR;
- “Uzzīmē savu pilsētu 2026” (iesniedzējs – biedrība ““Latvijas Sarkanais Krusts”, Zemgales komiteja, Ogres birojs”) – 2000,00 EUR;
- “Kopā roku rokā” (iesniedzējs – labdarības biedrība “Baltā dūja”) – 2000,00 EUR;
- “O’ Leģendas: A. Benjamiņš” (iesniedzējs – sieviešu invalīdu biedrība “Aspāzija”) – 1999,00 EUR;
- “Foto notikumi Ogrē-tradīcija un jaunais” (iesniedzējs – biedrība “OFK (foto klubs “Ogre”)”) – 1495,00 EUR;
- "“Runas tilts: logopēdiskā atbalsta programma Suntažu bērniem” ar terapijas suņiem.” (iesniedzējs – “Suntažu pamatskolas vecāku atbalsta biedrība”) – 2000,00 EUR;
- “Bērnu un jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem vecāku atbalsta grupas” (iesniedzējs – biedrība “TEPAT un KOPĀ”) – 1980,00 EUR;
- “KĀ TU SKANI, LATVIJA” (iesniedzējs – biedrība ”OGRIŅA”) – 1880,00 EUR;
- “Dzīvesprieks darboties” (iesniedzējs – “Madlienas pensionāru biedrība “Sisegale””) – 1490,00 EUR;
- “SPĒĻU VIRPULIS” (iesniedzējs – biedrība “Radi OMMIK”) – 1486,86 EUR.