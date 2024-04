Ogres novada pašvaldība pirks sociālo uzņēmumu "Zelta liepa debesu bļodā"

Pirms gada Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmumu par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam "Zelta liepa debesu bļodā" kafejnīcas ierīkošanai. Telpas 383,5 kvadrātmetru platībā nomniekam bija nodotas uz desmit gadiem.

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojuma sniedzēja "Zelta liepa debesu bļodā" pamatkapitāls ir 100 eiro, kas sadalīts 100 kapitāla daļās, vienas nomināldaļas vērtība ir 1 eiro. Kā liecina "Firmas.lv" informācija, pagājušā gada aprīlī reģistrētā uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Kristaps Zagorskis. Uzņēmumam ir nodokļu parāds Valsts ieņēmumu dienestam virs 150 eiro.

Domes lēmums nosaka, ka pašvaldība iegūs "Zelta liepa debesu bļodā" pēc tam, kad tiks saņemts Konkurences padomes pozitīvs atzinums.

Pašlaik precīzas darījuma izmaksas vēl nav zināmas. Finanšu līdzekļi, kas pašvaldībai nepieciešami kapitālsabiedrības iegādei un reģistrācijai attiecīgajās institūcijās, tiks segti no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Pašvaldība norāda, ka, iegādājoties šo uzņēmumu, tā nodrošinās novada teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu pakalpojumu - sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, jo īpaši jauniešu ar īpašām vajadzībām, nodarbinātību. Tāpat plānots veicināt sabiedrības izglītošanu par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējām, jo sabiedrībā līdz šim valdošais uzskats par personu ar invaliditāti vai citu grupu personu izolēšanu no kopējās sabiedrības ir viens no kavējošajiem faktoriem ne tikai jaunu sociālo uzņēmumu izveidē, bet arī to konkurētspējā un dzīvotspējā.

Domē atgādina, ka jau 2018.gada sākumā Ogres novada pašvaldība pauda savu gatavību novadā radīt sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi, uzsverot, ka būtiski šo ieceri īstenot sociālās uzņēmējdarbības veidā sadarbībā ar novada sociālajām institūcijām, sniedzot iespēju jaunajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apgūt profesiju, strādāt un nopelnīt iztiku.

2019.gadā dome noslēdza patapinājuma līgumu ar SIA "Bļoda.lv" par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ēkā "Pie zelta liepas" kafejnīcas darbībai.

Taču uzņēmums neesot attaisnojis pašvaldības ieceri par sociālo uzņēmējdarbību pašvaldības piešķirtajās telpās, tika pārkāpti līguma nosacījumi, kā arī nebija veikti maksājumi, turklāt saņemtas sūdzības gan par pakalpojuma kvalitāti, gan personu ar invaliditāti nodarbināšanu. Tāpēc 2021.gada 2.maijā Ogres novada pašvaldība izbeidza starp pašvaldību un komersantu noslēgto patapinājuma līgumu, skaidro pašvaldība.

Šā gada maijā komersants vērsās pašvaldībā ar ierosinājumu tai iegūt kapitālsabiedrības daļas, lai saglabātu iespēju sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju mērķu grupām apgūt profesiju un strādāt savā novadā.

Pašvaldība skaidro, ka tā ir veikusi ekonomisko izvērtējumu, kā arī organizējusi konsultācijas ar privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām, lai kopīgi pārrunātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību Ogres novadā, nepieciešamību personām ar īpašām vajadzībām nodrošināt darba iespējas un par "Zelta liepa debesu bļodā" kapitāldaļu iegūšanu.