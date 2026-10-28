Ogres novada pašvaldība plāno izsolīt augusta vētrā bojātos kokus

Augusta vētras laikā Ogres novada mežos tika nolauzti, izgāzti un citādi bojāti daudzi koki. Lai novērstu vētras sekas un sakoptu bojātās mežaudzes, pašvaldības aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" organizēja bojāto koku izciršanu un izvešanu no meža.
Darbi veikti četros pašvaldībai piederošajos īpašumos - Zalkšu ielā, Klusajā ielā un Sūnu ielā Ogrē, kā arī īpašumā "Gobas" Tīnūžu pagastā. Koku ciršana veikta, pamatojoties uz Valsts meža dienesta izsniegtajiem apliecinājumiem. Iegūtie kokmateriāli nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tādēļ nolemts tos pārdot izsolē ar augšupejošu soli, skaidro pašvaldībā.
Kokmateriālu tirgus vērtības noteikšanai pašvaldība piesaistījusi neatkarīgu vērtētāju - SIA "AB Timber". Pamatojoties uz uzņēmuma 2. oktobrī sagatavotajiem četriem vērtējumiem, pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija noteikusi kopējo nosacīto cenu 6242,01 eiro apmērā.
Kokmateriālu pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi papildinās aģentūras "Zilie kalni" budžetu un būs izmantojami tās normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei.
Saskaņā ar sagatavoto lēmumprojektu, pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisijai būs jāapstiprina izsoles noteikumi un jāorganizē elektroniskā izsole. Savukārt pēc tās aģentūra "Zilie kalni" nodrošinās pirkuma līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.
Informācija par izsoles norisi, dalības nosacījumiem un pieteikšanās termiņiem tiks publicēta pēc izsoles noteikumu apstiprināšanas.
Jau ziņots, ka 22. augustā un sekojošajā naktī Latvijā plosījās pēdējās desmitgadēs stiprākā vasaras vētra, kurā vēja ātrums vietām pārsniedza 30 metrus sekundē. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā - vētras laikā maksimālais vienlaikus reģistrētais elektroapgādes atslēgumu skaits sasniedza 285 000. Elektrotīklu pārrāvumiem daudzviet sekoja nepieejami sakari, degvielas uzpildes stacijas un vietām arī veikali.