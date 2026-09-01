Ogres novada pašvaldība privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu

Pašlaik ūdenssaimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina SIA "Ķeguma stars", SIA "Ikšķiles māja", SIA "Lielvārdes remte", pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" un "Rosme", kā arī iestādes "Sarma" un "ABZA".
Siltumapgādes funkcijas savukārt ir sadalītas starp piecām kapitālsabiedrībām, un arī daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā iesaistītas SIA "Ogres namsaimnieks", SIA "Ikšķiles māja", SIA "Lielvārdes remte" un SIA "Ķeguma stars". Turpretim pagastu teritorijās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes.
"Pēc četru novadu apvienošanas vienotā Ogres novadā pašvaldību teritoriālās reformas rezultātā mēs mantojām sistēmu, kurā vienu un to pašu funkciju dažādās teritorijās veic vairākas kapitālsabiedrības un iestādes," skaidro Ogres domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA). Viņš norāda, ka ilgtermiņā šādu paralēlu struktūru uzturēšana neesot ne efektīva, ne ekonomiski pamatota.
Pēc reorganizācijas visā Ogres novadā SIA "Ķeguma stars" nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumus, SIA "MS siltums" - siltumenerģijas ražošanu un siltumapgādi, bet SIA "Ogres namsaimnieks" - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas.
Administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšanu, pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī citas pašvaldības deleģētās funkcijas plānots nodalīt pašvaldības aģentūrās.
Reorganizācijas gaitā SIA "Lielvārdes remte" funkcijas tiks sadalītas starp specializētajiem pakalpojumu sniedzējiem, un uzņēmums beigs pastāvēt bez atsevišķa likvidācijas procesa.
Savukārt SIA "Ikšķiles māja" reorganizācijas pārejas posmā uz laiku pārņems daļu labiekārtošanas un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas funkciju. Atsevišķos turpmākajos pašvaldības lēmumos paredzēts lemt arī par pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" funkciju pārdali, kā arī aģentūras "Rosme" un iestāžu "Sarma" un "ABZA" likvidāciju un to funkciju nodošanu attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem vai pašvaldības pārvaldēm.
"Vienlaikus ar kapitālsabiedrību reorganizāciju pašvaldība plāno sākt arī procesu, kura mērķis ir izvērtēt un sagatavot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojuma nodošanu privātajam sektoram," skaidro Krauja.
Ūdenssaimniecība un siltumapgāde ir stratēģiski nozīmīgas infrastruktūras funkcijas, kuru drošība un nepārtrauktība pašvaldībai ir jāsaglabā savā kontrolē, savukārt daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana ir pakalpojums, kuru tirgū nodrošina arī privātie uzņēmumi.
Domes priekšsēdētājs norāda, ka arī Konkurences padome ir aicinājusi izvērtēt iespējas šī pakalpojuma organizēšanā lielākā mērā iesaistīt privātos komersantus.
Tādējādi visu novada daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas funkciju vispirms plānots koncentrēt specializētā SIA "Ogres namsaimnieks", nodalot no uzņēmuma siltumapgādes, teritoriju labiekārtošanas un citas funkcijas. Tikai pēc reorganizācijas pabeigšanas paredzēts īstenot uzņēmuma kapitāla daļu atsavināšanas procesu.
Kapitāla daļu pārdošanu plānots veikt atklātā un nediskriminējošā procedūrā, savukārt pārdošanas cenu noteiktu neatkarīgs vērtētājs.
Lēmumprojektā paredzēta arī iespēja līdz 20% SIA "Ogres namsaimnieks" kapitāla daļu rezervēt pārdošanai uzņēmuma darbiniekiem, kuru darbs ir tieši saistīts ar māju pārvaldīšanas pakalpojuma nodrošināšanu.
Šī risinājuma mērķis ir saglabāt uzņēmumā uzkrātās profesionālās zināšanas, pieredzi un pakalpojuma pēctecību.
Reorganizācijas juridiskajam izvērtējumam un procesa sagatavošanai Ogres novada pašvaldība piesaistījusi zvērinātu advokātu biroju "KPMG Law", kas izvērtējis piemērojamo normatīvo regulējumu un izstrādājis reorganizācijas soļu un laika plānu.
Process ietvers reorganizācijas līgumu sagatavošanu, dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, darbinieku un kreditoru informēšanu, inventarizāciju un mantas sadali, kā arī citus juridiski nepieciešamos soļus. Kapitālsabiedrību reorganizāciju paredzēts pabeigt gada laikā. Procesa izpildi kontrolēs Ogres novada pašvaldības izpilddirektors, savukārt dome regulāri saņems informāciju par reorganizācijas gaitu.
Reorganizācijas galvenais mērķis ir izveidot ilgtermiņā efektīvāku pašvaldības pakalpojumu sistēmu, samazinot administratīvo funkciju dublēšanos un vairāk pašvaldības resursu novirzot pašam pakalpojumam, infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai.
Kā ziņots, līdzīgi pārveides procesi notiek arī citās pašvaldībās. Tostarp Rīgas dome nolēma pārveidot "Rīgas namu pārvaldnieku" no SIA par AS un kotēt uzņēmuma akcijas biržā.
No šī gada pēc izmaiņām dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējumā namu apsaimniekošanas uzņēmumi darbojas brīvas konkurences apstākļos, un pašvaldības vairs nevar būt uzņēmumu vienīgie īpašnieki.