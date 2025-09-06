Ogres novada pašvaldība saņem pateicības rakstu par aktīvu iesaisti Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

NVPT ir iesaistījušās visas Latvijas pašvaldības un valstspilsētas. Šogad Slimību profilakses un kontroles centrs, sniedzot metodisko atbalstu pašvaldībām, uzsāka jaunu iniciatīvu – prioritāro darbības jomu slimību profilakses veicināšana NVPT ietvaros, kur 2025.gadā kā pirmā pusgada tēma tika izvirzīta valsts apmaksāta vēža skrīninga aptveres veicināšana. Kopumā no 43 NVPT tīklā iesaistītām pašvaldībām Ogres novada pašvaldība bija viena no aktīvākajām un atsaucīgākajām, īstenojot dažādas sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes.
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls augstu novērtē pašvaldības atbalstu NVPT mērķu sasniegšanā un kritēriju izpildē un ir pasniedzis Ogres novada pašvaldībai pateicības rakstu. Īpaši tiek novērtēts, ka pašvaldība ir izveidojusi atsevišķu struktūrvienību veselības veicināšanas darbam, jo tieši pateicoties cilvēkresursiem (veselības veicināšanas koordinētājiem) darbs iedzīvotāju veselības veicināšanā var tikt veikts kvalitatīvi. Ogrē šo funkciju veic "Oveselība", kas ir Ogres novada Sporta centra struktūrvienība, atgādina pašvaldības pārstāvji.
"No sirds vēlamies pateikties ikkatram veselības veicināšanas speciālistam par atsaucību, ieinteresētību un nozīmīgo ieguldījumu, par atbalstu, ko esat snieguši, īstenojot vēža skrīninga popularizēšanas aktivitātes Ogres novada pašvaldībā 2025. gada pirmajā pusgadā. Pateicoties jūsu iniciatīvai, rūpēm un atbildīgajai attieksmei, pašvaldības iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja laikus saņemt informāciju par profilaktisko pārbaužu nozīmi, kā arī laikus pārbaudīt savu veselību. Lai jums arī turpmāk netrūkst enerģijas, iedvesmas un pārliecības darīt labu sabiedrības labā! Mēs ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību un jauniem kopīgiem sasniegumiem!" teikts apsveikumā.