Svētdiena, 8. maijs, 2022 08:00

Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic skaistajos pavasara svētkos – Mātes dienā!
Mātes mīlestība mūs pavada visu dzīvi. Kad, vēl šūpulī esot, raugāmies viņas mīļuma pilnajās acīs vai, mazliet bažīgi pie siltās rokas pieķērušies, dodamies pirmajās skolas gaitās. Kad uzsākam paši savu dzīvi un veidojam savu ģimeni. Kad, sastopoties ar grūtībām, vaicājam pēc viņas viedā padoma.

Pat tad, kad mātes vairs nav mums līdzās, mēs joprojām jūtam viņas sirsnīgo smaidu. Un neviena cita mīlestība nav tik visaptveroša un nesavtīga.


Mīļās māmiņas, vecmāmiņas, vecvecmāmiņas!
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic jūs skaistajos pavasara svētkos – Mātes dienā!

