Svētdiena, 8. maijs, 2022 08:00
Ogres novada pašvaldība sirsnīgi sveic skaistajos pavasara svētkos – Mātes dienā!
ogresnovads.lv
Mātes mīlestība mūs pavada visu dzīvi. Kad, vēl šūpulī esot, raugāmies viņas mīļuma pilnajās acīs vai, mazliet bažīgi pie siltās rokas pieķērušies, dodamies pirmajās skolas gaitās. Kad uzsākam paši savu dzīvi un veidojam savu ģimeni. Kad, sastopoties ar grūtībām, vaicājam pēc viņas viedā padoma.