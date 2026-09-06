Ogres novada pašvaldība skolotājiem kompensēs ceļa izdevumus uz skolu un dzīvokļa īri

Transporta izdevumus pedagogam kompensēs 50% apmērā no to faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot 70 euro mēnesī, par nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ vienu reizi darba dienā.
Transporta izdevumus kompensēs, ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei vienā virzienā ir lielāks par 15 līdz 30 kilometriem dažādu izglītības iestāžu un jomu pedagogiem.
Skolotājiem kompensēs ne tikai sabiedriskā transporta izdevumus, bet arī personīgā transportlīdzekļa energoresursu izdevumus, ja sabiedriskais transports nekursē vai tā grafiks nav savietojams ar darba laiku.
Savukārt dzīvojamās telpas īres izdevumus pedagogam kompensēs faktiskās īres maksas apmērā, nepārsniedzot 230 euro mēnesī.
Dzīvojamās telpas īres izdevumus pedagogam kompensēs ne ilgāk kā trīs gadus.
Saistošajos noteikumos norādīts, ka transporta kompensācijas stāsies spēkā 2027. gada 1. februārī.