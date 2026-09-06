Svētdiena, 06.09.2026 18:33
Magnuss, Maigonis, Mariuss
Svētdiena, 06.09.2026 18:33
Magnuss, Maigonis, Mariuss
Svētdiena, 6. septembris, 2026 08:35

Ogres novada pašvaldība skolotājiem kompensēs ceļa izdevumus uz skolu un dzīvokļa īri

LETA
Ogres novada pašvaldība skolotājiem kompensēs ceļa izdevumus uz skolu un dzīvokļa īri
Foto: pexels.com
Svētdiena, 6. septembris, 2026 08:35

Ogres novada pašvaldība skolotājiem kompensēs ceļa izdevumus uz skolu un dzīvokļa īri

LETA

Ogres novada skolotājiem tiks kompensēti ceļa izdevumi uz skolu un dzīvokļa īre, paredz pašvaldības saistošie noteikumi, kas publicēti oficiālajā izdevumā.

Transporta izdevumus pedagogam kompensēs 50% apmērā no to faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot 70 euro mēnesī, par nokļūšanu no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ vienu reizi darba dienā.

Transporta izdevumus kompensēs, ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei vienā virzienā ir lielāks par 15 līdz 30 kilometriem dažādu izglītības iestāžu un jomu pedagogiem.

Skolotājiem kompensēs ne tikai sabiedriskā transporta izdevumus, bet arī personīgā transportlīdzekļa energoresursu izdevumus, ja sabiedriskais transports nekursē vai tā grafiks nav savietojams ar darba laiku.

Savukārt dzīvojamās telpas īres izdevumus pedagogam kompensēs faktiskās īres maksas apmērā, nepārsniedzot 230 euro mēnesī.

Dzīvojamās telpas īres izdevumus pedagogam kompensēs ne ilgāk kā trīs gadus.

Saistošajos noteikumos norādīts, ka transporta kompensācijas stāsies spēkā 2027. gada 1. februārī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.