Pašvaldība izsludinājusi grantu konkursu sociālās uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, īpaši uzsverot iekļaušanas nozīmi un mazāk aizsargāto iedzīvotāju iesaisti darba tirgū.
Pašvaldība skaidro, ka atbildīga uzņēmējdarbība dod iespēju mazināt nevienlīdzību sabiedrībā, stiprināt kopienas saliedētību un nodrošināt, ka ikviens novada iedzīvotājs var pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības un ekonomiskajā dzīvē.
Konkursa mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū Ogres novadā, sekmējot viņu iekļaušanu sabiedrībā un mazinot atstumtības risku.
Granta līdzekļus paredzēts izmantot tikai mērķa grupas personu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu nodarbināšanas subsidēšanai.
Uz grantu var pieteikties tikai sociālie uzņēmumi - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kurām ir oficiāli piešķirts sociālā uzņēmuma statuss saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu un kuru projekta īstenošanas vieta ir Ogres novadā.
Granta līdzekļus var izmantot tikai šo personu nodarbināšanai - darba algas, sociālās iemaksas un ar nodarbinātību saistīto izmaksu subsidēšanai atbilstoši Ogres novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 25. maijam. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu "ogredome@ogresnovads.lv".