Vēlu ikvienam gaišus, mierpilnus, ar saticību, mīlestību un sirdssiltumu svētītus Ziemassvētkus. Lai šajos svētkos ikvienu iedvesmo patiesā labestībā teikti vēlējumi un tuvo cilvēku klātbūtne, daloties pārdomās, atceroties un atbalstot tuvākos; lai svētku sajūta vispirms rada ticību sev, liek būt drosmīgākiem savos sapņos un iecerēs!
Lai Ziemassvētku mirdzums izgaismo ceļu Jaunajā, 2022. gadā, dāvājot daudz gaišu notikumu, veiksmi, veselību un labklājību!
Egils Helmanis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs