Piektdiena, 24. decembris, 2021

Ogres novada pašvaldība sveic svētkos!

Ogres novada pašvaldība sveic svētkos!
Ogres novada pašvaldība sveic svētkos!

Nav bijis vēl neviens tāds gads, Kas tikai laimi nestu, No bēdām, rūpēm sargātuUn laimes kalnā vestu. Bet LAIMĪGS tas, kas smaidot protŅemt pretī to, ko dzīve dod!

Vēlu ikvienam gaišus, mierpilnus, ar saticību, mīlestību un sirdssiltumu svētītus Ziemassvētkus. Lai šajos svētkos ikvienu iedvesmo patiesā labestībā teikti vēlējumi un tuvo cilvēku klātbūtne, daloties pārdomās, atceroties un atbalstot tuvākos; lai svētku sajūta vispirms rada ticību sev, liek būt drosmīgākiem savos sapņos un iecerēs!


Lai Ziemassvētku mirdzums izgaismo ceļu Jaunajā, 2022. gadā, dāvājot daudz gaišu notikumu, veiksmi, veselību un labklājību!


Egils Helmanis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

