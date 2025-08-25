Ogres novada pašvaldība sveic ukraiņu tautu Neatkarības dienā

Izgaismojot Ogres pilsētā esošos gājēju tiltus Ukrainas krāsā, Ogres novada pašvaldība sveic Ukrainas iedzīvotājus Neatkarības dienā un vēl ukraiņu tautai spēku, izturību un drosmi tās grūtajā cīņā pret agresorvalsti Krieviju.
Ogres novadam Ukrainā ir trīs sadraudzības pašvaldības – Černihiva, Popasna un Zbaraža. Ilgstošākā sadarbība izveidojusies ar Černihivu, ar kuru 2007. gadā tika noslēgts nodomu protokols par sadarbību tādās jomās kā tirdzniecība, ekonomika un kultūra, kā arī izglītība, veselības aprūpe, jaunatnes politika, sports u.c. 2019. gadā tika parakstīts sadarbības līgums starp Ogres novada pašvaldību un Popasnas rajona valsts administrāciju – rajona militāri civilo administrāciju, bet 2023. gadā – ar Zbaražas pilsētas domi.
Ogres novads atbalstu Ukrainai sniedz jau kopš 2015. gada, un pēc 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Ogres novada pašvaldības vadība kopā ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, iestādēm un biedrībām pastāvīgi organizē palīdzības sūtījumus kara skartajai valstij, tostarp nogādājot Ukrainā kara apstākļos tik ļoti nepieciešamos transportlīdzekļus.
Ogres novada un Ogres pilsētas svētku ietvaros Ogrē šajā nedēļas nogalē tiek uzņemta ukraiņu delegācija no Ternopiļas, kā arī 20 bērnu grupa – jaunie futbolisti un viņus pavadošie pedagogi un vecāki. Vizītes laikā notika draudzības spēles futbolā, bērni ņēma dalību svētku pasākumos, kā arī iepazina Ogres novadu un piedalījās dažādās izglītojošās, sportiskās un aktīvās nodarbēs.