Šobrīd dzīvojam sarežģītā laikā, un tas ir sarežģīts visiem – izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem, jo pandēmijas dēļ jau ilgstoši ir traucēts ierastais ritms, mācībām notiekot attālināti. Jaunais, 2021./2022. mācību gads, sācies, katram esot savā izglītības iestādē kopā ar klases vai grupas biedriem un pedagogiem. Es vēlu, lai šādi iesāktais jaunais darba cēliens turpinātos visu mācību gadu, bet, ja tiks noteikti ierobežojumi un atkal nāksies mācīties attālināti, es vēlu veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām un katram pildīt savu misiju – izglītojamajiem apgūt zināšanas, pedagogiem prasmīgi vadīt zināšanu apguves procesu, vecākiem – veiksmīgā sadarbībā ar pedagogiem palīdzēt saviem lolojumiem.
Jaunajā mācību gadā visiem vēlu veselību, izturību, drošību katrā izglītības iestādē un ģimenē, cieņpilnu savstarpējo sadarbību.
Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Egils Helmanis,
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs