Ceturtdiena, 09.10.2025 20:40
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:40
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 1. septembris, 2021 09:00

Ogres novada pašvaldība sveic Zinību dienā!

ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldība sveic Zinību dienā!
Trešdiena, 1. septembris, 2021 09:00

Ogres novada pašvaldība sveic Zinību dienā!

ogresnovads.lv

Nemainīgs laika ritums – vasara tuvojas izskaņai, klāt septembris ar bagātīgu krāsu paleti dabā un ar aicinājumu sākt jaunu posmu zinību apguvē. Izglītības iestāžu durvis ir vaļā, un pa tām ienāk bērni un jaunieši, lai pedagoga vadībā un savstarpējā sadarbībā iegūtu jaunas zināšanas.

Šobrīd dzīvojam sarežģītā laikā, un tas ir sarežģīts visiem – izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem, jo pandēmijas dēļ jau ilgstoši ir traucēts ierastais ritms, mācībām notiekot attālināti. Jaunais, 2021./2022. mācību gads, sācies, katram esot savā izglītības iestādē kopā ar klases vai grupas biedriem un pedagogiem. Es vēlu, lai šādi iesāktais jaunais darba cēliens turpinātos visu mācību gadu, bet, ja tiks noteikti ierobežojumi un atkal nāksies mācīties attālināti, es vēlu veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām un katram pildīt savu misiju – izglītojamajiem apgūt zināšanas, pedagogiem prasmīgi vadīt zināšanu apguves procesu, vecākiem – veiksmīgā sadarbībā ar pedagogiem palīdzēt saviem lolojumiem.


Jaunajā mācību gadā visiem vēlu veselību, izturību, drošību katrā izglītības iestādē un ģimenē, cieņpilnu savstarpējo sadarbību.
Veiksmīgu jauno mācību gadu!


Egils Helmanis,
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?