Līdz ar Operetes un muzikālā teātra izveidošanu, pašvaldība plāno attīstīt šim nekustamajam īpašumam pieguļošo infrastruktūru un pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus
atbilstoši mūsdienu kvalitatīvas rekreācijas, dabas aizsardzības un vides pieejamības prasībām, tādejādi veidojot vienotu pilsētvides labiekārtojuma ansambli un uzsverot
vēsturiskās pilsētvides identitāti.
Pēc nodoma protokola parakstīšanas Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sveica visus ogrēniešus, minot, ka šis ir vēsturisks mirklis, kad atgriežam Ogres sabiedrībai to, ko savulaik cēluši mūsu senči, ziedojot savus līdzekļus un darbu.
"Šo tautas namu cēla Ogres novada iedzīvotāji, lai šeit skanētu Latviešu dziesmas, lai šeit varētu dejot Latviešu dejas un lai mēs, kā tauta varētu kopt savu kultūru, jo tas ir vienīgais mērķis, kāpēc pastāvēt Latvijas valstij. Šodien ar šī nodomu protokola parakstīšanu mēs virzāmies uz priekšu, lai šeit atkal skanētu mūzika," savā uzrunā minēja E. Helmanis, uzsverot: "Tikai sadarbībā ar Kultūras ministriju un valsti tas būs mums pa spēkam."
Operetes un muzikālā teātra izveide Ogrē sniegtu jaunas attīstības perspektīvas Ogres Mūzikas un mākslas skolai, kurā ik gadu profesionālās ievirzes izglītību mūzikā apgūst vairāk nekā 300 audzēkņi, uzskata pašvaldība.
Tam piekrīt arī Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala: "Audzēkņi redzēs potenciālu mērķi par ko viņi gribētu un varētu kļūt. Vai tas būtu scenogrāfs, tērpu
mākslinieks, mūziķis vai, piemēram, dejotājs. Līdz ar to, tas pavērs arī Mūzikas un mākslas skolai jaunas izglītības programmas, varbūt arī drāmas nozarē vai citās kultūrizglītības
sfērās."
Noslēdzot šo nodomu protokolu pašvaldība Operetes un muzikālā teātra izveidošanas nolūkā apņemas iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 15, Ogrē, kas
sastāv no zemes vienības 4 082 m2 platībā, tautas nama ēkas un divām palīgbūvēm. Pēc īpašuma pārņemšanas pašvaldība apņemas: nodrošināt teātra ēkas būvniecībai
nepieciešamos pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistīt citu publisko un privāto personu līdzekļus, tai skaitā ziedojumus; nodrošināt ar teātra ēkas būvniecību saistīto sagatavošanas darbu norisi, tai skaitā būvniecības dokumentācijas un būvprojekta izstrādi, būvniecības darbu veikšanai nepieciešamo būvatļauju saņemšanu un būvprojekta saskaņošanu valsts un pašvaldību institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām; īstenot teātra ēkas būvniecības procesu, tai skaitā atbilstošas publiskās infrastruktūras izveidi, teātra telpu iekārtošanu un aprīkošanu ar nepieciešamo un tehnisko infrastruktūru; izveidot teātra ēkas būvniecības projekta uzraudzības komisiju, pieaicinot darbam komisijā nozaru speciālistus, un nodrošināt tās darbību; piesaistīt Teātra ēkas būvniecības projekta īstenošanai nepieciešamo personālu, uzņēmējus un partnerus un slēgt teātra ēkas projektēšanai un būvniecības darbu veikšanai un uzraudzībai nepieciešamos līgumus; pēc teātra ēkas nodošanas ekspluatācijā un atvēršanas sabiedrībai nodrošināt teātra ēkas uzturēšanu un pārvaldību, tai skaitā nodrošināt tās izmantošanu dažādām valsts un pašvaldības institūcijām kultūras pasākumu īstenošanai, kā prioritāti nosakot operetes un muzikālā teātra uzvedumu un pasākumu īstenošanu; pēc teātra ēkas nodošanas ekspluatācijā un atvēršanas sabiedrībai organizēt un nodrošināt teātra darbību un tā pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.
Savukārt Kultūras ministrija apņemas: sadarboties ar pašvaldību finanšu līdzekļu piesaistē Teātra ēkas būvniecībai un Teātra darbības nodrošināšanai; deleģēt pārstāvi pašvaldības
darba grupā Teātra darbības modeļa izstrādei; veicināt daudzpusīgas profesionālās mākslas, tostarp muzikālā teātra, attīstību un pieejamību reģionos, paredzot šim mērķim finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda īstenotajās mērķprogrammās.
Teātra ēkas būvniecības projektu plānots īstenot līdz 2024. gada 18.novembrim.