Pašvaldība arī turpina apzināt ģimenes, kuras pie sevis ir uzņēmušas bēgļus. Ogres novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 100 % apmērā šī nodokļa maksātājiem, kuri savā īpašumā izmitina bēgļus, tāpat ir pieņemts lēmums par komunālo maksājumu atlaidi 100 % apmērā mājsaimniecībām, kurās dzīvo bēgļi no Ukrainas.
Jautājumos, kas saistīti ar bēgļu uzņemšanu, pašvaldība aicina sazināties ar Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistenti Daci Līvu (tālr. 29129877, e-pasts ). D.Līva lūdz, ja iespējams, sniegt informāciju e-pastā.
Darbā ar bēgļiem ir iesaistīti Ogres novada Sociālā dienesta un citu pašvaldības iestāžu speciālisti. Diemžēl ir ierobežots skaits speciālistu, kuri strādā ar bēgļiem, turklāt daudzi slimo, tāpēc visu jautājumu nokārtošanai nepieciešams ilgāks laiks.
Izglītības pārvalde kārto jautājumus, kas saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu bērniem no Ukrainas.
Ogres novada pašvaldības domes izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informē, ka pašvaldības speciālisti jau nedēļu sadarbojas ar organizācijām, kas koordinē bēgļu uzņemšanu Latvijā. “Speciālisti strādā diennakts režīmā, bēgļi ierodas arī naktī, un ikviens tiek sagaidīts un izmitināts. Bēgļu ceļš no dzimtajām mājām līdz jaunajai mājvietai citā valstī ir ļoti sarežģīts, fiziski un emocionāli smags. Pašvaldība ir pateicīga ikvienam, kurš sniedz palīdzību,” uzsver D. Bārbale.
Ogres novadā no Ukrainas ir ieradušās sievietes ar bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz pusaudžu gadiem. D. Bārbale: “Izglītības pārvalde ir gatava strādāt, lai bērnus integrētu bērnudārzos un skolās. Savukārt pieaugušajiem mums visiem kopā jāpalīdz atrast darba vietas. Pašvaldība apzina bēgļu nodarbinātības iespējas gan pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, gan privātajos uzņēmumos un saimniecībās. Es uzrunāju katru Ogres novada iedzīvotāju, katru uzņēmēju – ja redzat iespēju pieņemt darbā, ja ir vajadzīga palīdzīga roka jūsu saimniecībā, lūdzu sazināties ar pašvaldības speciālistu sadarbības jautājumos ar uzņēmējiem Nauri Vējoni, tālr. 20218049, e-pasts .”
Darbā ar bēgļiem pašvaldība iesaistīs arī Ogres novada krīzes zvanu centra speciālistus, lai sniegtu garīgu un emocionālu atbalstu, palīdzētu rast mierinājumu smagajā dzīves situācijā.