Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņšskaidro: “Ar šo iniciatīvu mēs speram būtisku soli sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanā Ogres novadā. Sociālie uzņēmumi nav tikai uzņēmējdarbība klasiskā izpratnē – tie rada darba vietas cilvēkiem, kuriem iekļaušanās darba tirgū nereti ir sarežģītāka. Mūsu mērķis ir veidot stabilu atbalsta mehānismu, kas palīdz šiem uzņēmumiem augt, vienlaikus dodot iespēju mērķa grupas personām iegūt darba pieredzi, ienākumus un sociālo drošību, un esam pārliecināti, ka tas būs ieguldījums gan Ogres novada iedzīvotājos, gan novada ilgtermiņa attīstībā.”
Saistošo noteikumu projekts “Ogres novada pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības grantu konkurss” paredz skaidru, caurspīdīgu un objektīvu kārtību, kādā pašvaldība piešķir granta finansējumu atklāta projektu konkursa ietvaros sociālajiem uzņēmumiem, kas nodarbina personas no mērķa grupām, kā tās noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā. Kopējais konkursa finansējuma apjoms 2026. gadā paredzēts 50 000 eiro apmērā, kas iekļauts Ogres novada pašvaldības budžetā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.
Granta finansējums paredzēts tieši mērķa grupas personu nodarbināšanas subsidēšanai, sedzot darba algu, darba devēja obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī ar nodarbinātību tieši saistītās izmaksas atbilstoši noteikumos definētajām attiecināmajām pozīcijām. Programma paredz arī pakāpenisku līdzfinansējuma palielināšanu atkārtotas subsidēšanas gadījumā, veicinot sociālo uzņēmumu ilgtermiņa atbildību un nodarbinātības ilgtspēju.
Sabiedrība tiks aicināta iesniegt viedokli par saistošo noteikumu projektu elektroniski uz e-pasta adresi vai personīgi Ogres novada klientu apkalpošanas centros. Pēc sabiedriskās apspriešanas noslēguma saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti un izvērtēti, sagatavojot noteikumu projektu izskatīšanai Ogres novada pašvaldības domē.