Arī šopavasar SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību dāvina 100 putnu būrīšu sagataves, lai ikviens, kurš to vēlas, varētu izveidot putniem mājvietu.
Būrīšu sagataves var saņemt šodien, 16. aprīlī, līdz plkst. 16.00. Katrai putnu būrīša sagatavei pievienota instrukcija, kā salikt būrīti un kur to labāk izvietot.


Kā zināms, no 15. aprīļa Latvijā ir noteikts kokus ciršanas aizliegums, un tas ir saistīts gan ar nepieciešamību saudzēt kokus lapu plaukšanas un zaļošanas periodā, gan aizsargāt putnus ligzdošanas periodā, tātad šīs ir piemērots laiks, kad cilvēki var palīdzēt putniem izvēlēties ligzdošanas vietu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicas SIA “Rīgas meži” par dāvinājumu un arī šopavasar aicina būrīšu sagatavošanu un izvietošanu kokos veikt visai ģimenei kopā, kā arī aicina būrīšu gatavošanas un izvietošanas procesu iemūžināt fotogrāfijās un dalīties ar tām sociālajos tīklos.

