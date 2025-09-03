Trešdiena, 03.09.2025 14:06
Trešdiena, 03.09.2025 14:06
Otrdiena, 2. septembris, 2025 10:51

Foto: Ogres novads
Ogres novada pašvaldība ziedos Ukrainai autobusu "Setra S213UL", liecina domes sēdes lēmums.

Transportlīdzeklis tika iegādāts skolēnu pārvadājumiem. Šobrīd tā tehniskais stāvoklis neļauj veikt drošus pasažieru pārvadājumus un tas nav nepieciešams citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tādēļ būtu lietderīgi to nodot Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam, skaidro pašvaldībā.

Patlaban autobuss netiek izmantots un tā vērtība ir 0 eiro.

Noteikts, ka ziedojuma vērtība ir 1170 eiro, tajā skaitā, transportlīdzekļa īpašuma tiesību pārreģistrācija un ar transportlīdzekļa transportēšanu saistītie izdevumi. Tāpat šajā summā iekļauti pašvaldības transportlīdzekļa vadītāja komandējuma izdevumi.

Dome uzdeva Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļai organizēt transportlīdzekļa remontu, ja tāds ir nepieciešams dalībai satiksmē, degvielas un apdrošināšanas polises iegādi ceļam līdz piegādes vietai Ukrainā, un reģistrācijas dokumentu noformēšanu.

Izdevumi tiks segti no pašvaldības budžeta programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem".

