Ogres novada pašvaldībai pateicas par ieguldījumu Ukrainas bēgļu uzņemšanā ogresnovads.lv

Piektdien, 22. jūlijā, Ogrē noslēdzās Jaunsardzes centra rīkotā nometne, kurā piedalījās jaunsargi un Ukrainas karavīru bērni. Nometne norisinājās no 19. līdz 22. jūlijam. To vadīja Jaunsardzes centra 4. novada nodaļa, kura uzņēma bērnus Vidzemē. Nometnē piedalījās Ukrainas Nacionālās gvardes karavīru bērni no Ļvivas, Kijivas, Dņipropetrovskas, Vinnicas un apkārtējām teritorijām.