Izdevumu apjoma pieaugums saistīts ar 2022. gada lielāko Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 8.1.2.SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”, kura realizēšanai šī gada budžetā ieplānots 21 898 990 eiro liels finansējums jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa būvniecībai.
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA
Pirmsskolas izglītībai budžeta izdevumos plānotais finansējums ir 10 080 117 eiro, un tas paredzēts 13 pašvaldības pirmsskolas iestāžu darbības nodrošināšanai. Ogrētās ir: PII “Cīrulītis” 941 974 eiro; “Dzīpariņš” 671 164 eiro, “Zelta sietiņš” 689 092 eiro; “Saulīte” 826 174 eiro; “Strautiņš” 869 457 eiro, “Riekstiņš” 465 704 eiro; Ogresgala pagastā PII “Ābelīte” 405 353 eiro; Madlienas pagastā PII “Taurenītis” 387 471 eiro; Ikšķilē: PII “Urdaviņa” 1 173 091 eiro un “Čiekuriņš” 695 122 eiro; Ķegumā PII “Gaismiņa” 752 259 eiro; Birzgales pagastā PII “Birztaliņa” 280 668 eiro; Lielvārdē PII “Pūt vējiņi” 1 012 588 eiro.
Savukārt 910 000 eiro liels pašvaldības līdzfinansējums paredzēts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.
Remontdarbi, tāpat kā katru gadu, bērnudārzos tiks veikti arī šogad, budžeta izdevumos attiecīgi paredzot finansējumu. Lielākie remontdarbi: PII “Cīrulītis” grupu remonts, izmaksas 8200 eiro, PII “Dzīpariņš” grupu remonts –16 470 eiro, PII “Zelta sietiņš” trepju telpu, grupas grīdu remonts – 13 400 eiro, PII “Saulīte” 1.stāva grupas remonts – 21 137 eiro un trotuāra un pagalma bruģēšana – 17 639 eiro. PII “Ābelīte” plānoti remontdarbi divās grupās, šim mērķim piešķirti 5575 eiro, PII “Strautiņš” 2500 eiro paredzēti remontam grupas telpās un 2750 eiro 11 iekšdurvju nomaiņai. PII “Urdaviņa” plānots grupas telpu remonts divās grupās, izmaksas attiecīgi 16 802 eiro un 9063 eiro, kā arī 40 000 eiro paredzēti ventilācijas izbūvei, savukārt PII “Pūt vējiņi” remonts tiks veikts 2 telpās, darbu izpildei paredzētais finansējums ir 19 700 eiro.
Jauns bērnudārzs Lielvārdē
Ogres novada pašvaldības šī gada budžetā paredzēti 61 416 eiro jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) ēkas būvprojekta izstrādei Lielvārdē, Meža ielā 18A, iepretim Lielvārdes pamatskolai. Būvprojekta izstrādi pēc atklāta konkursa iepirkuma procedūras veic SIA “LBFT” un tā izstrādes gala termiņš ir 25.05.2022. Būvprojekts paredz jaunas moduļtipa divstāvu ēkas būvniecību ar apbūves laukumu līdz 1500 m2. Bērnudārzs paredzēts 120 bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem (6 grupām līdz 20 bērniem katrā). Bērnudārza būvniecība visdrīzāk notiks šī gada otrajā pusē.
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību tuvāk bērnu dzīves vietai, pašvaldība ir uzsākusi darbus saistībā ar bijušās Kaibalas skola ēkas pārbūvi, šī gada budžetā 50 000 eiro paredzēti būvprojekta izstrādei.
Pirmsskolas izglītības pieejamības paplašināšanai Ogrē šogad tiks veikta ēkas Mālkalnes prospektā 10 (kādreizējā PII “Bitīte”) priekšizpēte un ēkas pārbūves projekta izstrāde, budžetā šim mērķim atvēlēti 43 238 eiro.
VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Sākumskolas līmeņa izglītības procesa nodrošināšanai skolās, kurās mācību process organizēts 1. – 6. klasēs, un tādas Ogres novadā ir divas, finansējums paredzēts 1 920 168 eiro apmērā, no tiem 1 041 570 eiro Ogres sākumskolai un 878 598 eiro Tīnūžu sākumskolai.
Pārējām vispārējās izglītības iestādēm, kopskaitā 16, plānotais finansējuma apjoms ir 14 845 006 eiro: Ogres 1. vidusskolai 2 140 891 eiro; Ogres Valsts ģimnāzijai 1 141 797 eiro; Jaunogres vidusskolai 1 026 224 eiro; Suntažu vidusskolai 1 000 099 eiro; Madlienas vidusskolai 576 709 eiro; Ikšķiles vidusskolai 2 145 158 eiro; Ķeguma komercnovirziena vidusskolai 965 462 eiro; Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai 1 038 277 eiro; Ogresgala pamatskolai 431 422 eiro; Ķeipenes pamatskolai 418 961 eiro; Taurupes pamatskolai 643 128 eiro; Birzgales pamatskolai 362 803 eiro; Lielvārdes pamatskolai 878 332 eiro; Lēdmanes pamatskolai 673 348 eiro; Jumpravas pamatskolai 810 248 eiro; Valdemāra pamatskolai 432 147 eiro.
No izglītībai plānotā kopējā finansējuma 160 000 eiro paredzēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norēķiniem par Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, kuri pamatizglītību apgūst akreditētās privātajās izglītības iestādēs.
Dažādi remontdarbi šogad plānoti arī skolās. Piemēram, Ogres Valsts ģimnāzijā plānots veikt remontdarbus klasēs, šim mērķim budžeta izdevumos paredzēti 10 000 eiro, ēkas 1. stāva griestu un apgaismojuma maiņu, izmaksas 24 000 eiro un kosmētiskos remontdarbus ēdamzālē, izmaksas 6000 eiro. Ogres 1. vidusskolā plānota I korpusa ventilācijas sistēmas tīrīšana, izmaksas 14 060 eiro. Jaunogres vidusskolā – kāpņu telpu remonts, kā arī apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu sporta zālē un mācību klasēs, izmaksas 10 000 eiro. Ogres sākumskolā tiks veikta grīdas seguma maiņa un izlietņu maiņa vairākos kabinetos, plānotās izmaksas – 10 026 eiro. Ikšķiles vidusskolā plānota WC remonts 1. stāvā vidusskolas korpusā, izmaksas 15 000 eiro un gala maksājums skolas futbola laukuma seguma maiņai 56 656 eiro.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā plānots veikt ventilācijas sistēmas pārbūvi un tauku ķērāja pārbūvēšanu no iekštelpām uz vietu ārpus skolas, šo darbu veikšanai paredzēti 10 000 eiro, savukārt 3864 eiro paredzēti automātisko durvju iegāde un 4517 eiro – remontdarbiem vairākos kabinetos. Lielvārdes pamatskolas sporta zālē plānots veikt apgaismojuma rekonstrukcija un parketa remontu – šiem darbiem budžetā paredzēti 9000 eiro, savukārt žoga izbūvei skolas teritorijā – 8900 eiro. Lēdmanes pamatskolā paredzēts veikt ģērbtuvju un gaiteņu remontdarbus, izmaksas plānotas 28 000 eiro apmērā, divu kāpņu telpu grīdas un pakāpienu apstrādi ar poliuretāna pārklājumu, izmaksas 20 840 eiro; šajā skolā plānots ierīkot arī video novērošanu – šim mērķim budžetā atvēlēti 2560 eiro. Jumpravas pamatskolā paredzēts veikt gaiteņa remontu pirmsskolas telpās, plānotās izmaksas ir 39 100 eiro, kā arī 6000 eiro ieplānoti apkures sistēmas rekonstrukciju šajā skolā. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā plānots izbūvēt pacēlāju par 40 756 eiro un izbūvēt WC personām ar īpašām vajadzībām, šiem darbiem atvēlēti 6000 eiro.
Lielāki darbi šogad plānoti Birzgales pamatskolā. Skolas sporta stadiona būvniecībai un būvuzraudzībai šogad atvēlēti 455 470 eiro no pašvaldība budžeta līdzekļiem, savukārt no remontdarbiem paredzētajiem līdzekļiem 5000 eiro plānoti skolas kāpņu telpas remontam.
Top jauna Ogres Valsts ģimnāzijas ēka
Kā minēts iepriekš, šogad ES līdzfinansētajam projektam 8.1.2.SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” pašvaldība budžetā ir paredzējusi 21 898 990 eiro liels finansējums. Būvniecības darbi Ogrē, Gunāra Astras ielā (bijušais Meža prospekta posms no Mednieku ielas līdz Kranciema ielai) tika uzsākti 2021. gada maijā un darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada septembrim. Jaunajā skolā plānots nodrošināt mācību procesu 600 izglītojamajiem. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Piemēram, skolas vestibils veidots ar plašu virsgaismu, kas rada ārtelpas sajūtu. Tāpat skolas centrālajā daļā paredzēts iekšpagalms, ko ir iespējams sasaistīt ar blakus esošo universālo zāli. Ēkas 3. stāvā skolēniem būs nodrošināta organizēta izeja uz jumta, ko paredzēts izmantot kā observatoriju, kā arī citiem nelieliem skolas pasākumiem. Skolas pirmajā stāvā izvietots vestibils, aktu zāle, kā arī dabaszinību mācību priekšmetu auditorijas un pedagogu telpas. Otrajā stāvā – matemātikas, tehnoloģiju, humanitāro un sociālo zinātņu mācību klases, kā arī metodiskais centrs un bibliotēka. Savukārt trešajā stāvā atradīsies sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants, kā arī tehniskās telpas. Sporta hallē būs pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem.
Sporta kompleksa pamatā ir Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām izbūvēta vieglatlētikas arēna – 4 apļveida (200m) un 6 sprinta skrejceliņi, sektori tāllēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes grūšanai. Savukārt arēnas vidū atradīsies komandu sporta veidu laukums, kas būs piemērots basketbolam, florbolam, rokas bumbai un volejbolam. Sporta ēkā atradīsies telpas arī cīņas treniņiem, būs pieejamas ģērbtuves un telpas treneriem, savukārt otrajā stāvā tiks izvietota trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle. Ēkas apkārtnē paredzētas trīs autostāvvietas - attiecīgi skolas ēkas un sporta ēkas vajadzībām, kā arī apmeklētājiem dažādu pasākumu ietvaros. Papildus tiks pārbūvēts piebraucamais ceļš skolas un sporta ēkām (posmā no Mednieku ielas puses), lai nodrošinātu audzēkņu un sportistu ērtu piekļūšanu ēkām.
INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība Ogres novadā pieejama 8 izglītības iestādēs, to darbības nodrošināšanai izdevumi plānoti 4 493 611 eiro apmērā, t.sk. Ogres novada Sporta centram 979 324 eiro, Ogres Basketbola skolai 403 200 eiro, Lielvārdes Sporta centram 389 059 eiro, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolai 230 781 eiro, Ogres Mūzikas un mākslas skolai 1 239 273 eiro, Birzgales Mūzikas skolai 183 596 eiro, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolai 458 155 eiro un Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolai 462 223 eiro, kā arī 148 000 eiro liels finansējums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā” paredzēts bērniem, kuri apmeklē privātās interešu izglītības iestādes.
No remontdarbiem plānotajiem līdzekļiem Ogres Mūzikas un mākslas skolā plānots veikt 1.stāva gaiteņa un kāpņu telpas remontdarbus, tiem atvēlēti 30 000 eiro. Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā plānots elektroapgādes pieslēgums, izmaksas 6800 eiro, ierīkot videonovērošanu – 3518 eiro, veikt citus elektroapgādes darbus – 5806 eiro. Ogres novada Sporta centra ēkā Skolas ielā 12 turpinās renovācijas darbi, energoefektivitātes paaugstināšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus (projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/009), šī gada budžetā paredzēti 857 974 eiro, savukārt Ogres novada Sporta centra stadionā plānota betona sētas demontāža un žoga uzlikšana, kam ieplānoti 50 000 eiro.
Izglītības papildu izdevumos 2022. gada budžeta plānā iekļauti 1 708 979 eiro, t.sk. izglītojamo pārvadājumiem 331 924 eiro, izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem 1 377 055 eiro.
Izglītības jomas izdevumos ietilpst finansējums projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai – 37 819 eiro, projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai – 397 223 eiro, projekta “Latvijas skolas soma” pasākumiem – 67 380 eiro, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēm – 153 907 eiro; turpinās projekta “Jaunu Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība 2” realizācija – 190 080 eiro; Valsts programmas projekta “Skolēns skolēnam” īstenošanai Ogres 1. vidusskolā – 6 930 eiro, Erasmus + programmas projektu, kopskaitā 21, īstenošanai vairākās Ogres novada izglītības iestādēs – 497 335 eiro.
Turpinās sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, tai budžeta izdevumos paredzēti 10 000 eiro.