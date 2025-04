Ogres novada pašvaldības darba laika izmaiņas pirmssvētku dienā un pārceltajā darba dienā 10. maijā

Ministru kabinets 2024. gada 30. aprīlī izdeva rīkojumu Nr. 332 „Par darba dienu pārcelšanu 2025. gadā”, ar kuru noteica pārcelt darba dienu no piektdienas, 2025. gada 2. maija, uz sestdienu, 2025. gada 10. maiju, līdz ar to arī Ogres novada pašvaldības Centrālā administrācija 2. maijā būs slēgta, savukārt strādās 10. maijā ar darba laiku no plkst. 8.00 līdz 13.00 bez pusdienu pārtraukuma.

Piektdien, 9. maijā, Centrālā administrācija strādās kā ierasts piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00 ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00.