Otrdiena, 4. novembris, 2025 08:35
Ogres novada pašvaldības darba laiks pārceltajā darba dienā 8. novembrī
Ogres novada pašvaldība, pamatojoties uz domes 2025. gada 30. oktobra lēmumu “Par darba dienas pārcelšanu 2025. gada novembrī”, informē, ka 2025. gada 8. novembrī (sestdien) Ogres novada pašvaldībā būs saīsinātā darba diena — darba laiks līdz plkst. 14.00 bez pusdienu pārtraukuma.
Pārceltā darba diena noteikta, jo pirmdiena, 2025. gada 17. novembris, būs brīvdiena saskaņā ar minēto Ministru kabineta rīkojumu.