Jaunā mācību gada iesākums ir pacilājošs un priecīgs notikums tūkstošiem ģimeņu. Šogad tam ir arī īpaša cerību pieskaņa, jo gan skolēni un viņu vecāki, gan skolotāji ir iedvesmoti atsākt mācības klātienē. Skola nav tikai mācību saturs un process, bet arī socializēšanās ar draugiem, klasesbiedriem. Mūsdienu bērniem tas ir vienīgais skolas laiks, vienīgā bērnība, citas viņiem nebūs! Tādēļ visi lēmumi un darbības, kas ietekmē skolu dzīvi, ir jāvērtē ar īpašu rūpību, jo kļūdu cena ir augsta.

Visiem zināms, ka pašlaik skolās bērni tiek testēti. Veselības ministrija ir noslēgusi līgumus ar virkni laboratoriju, no kuru darbības precizitātes un kvalitātes ir lielā mērā atkarīga klātienes mācību norise.

Pavļuta kungs! Jūsu izveidotā un pārraudzītā sistēma nedarbojas! Testēšanas rezultāti kavējas, tiek piesūtīti naktīs, ir kļūdaini! Šobrīd, lai skolas varētu godprātīgi pildīt valdības noteikumu prasības, skolotāji un skolu vadība ir spiesta darīt darbu, kas nav nedz viņu pienākums, nedz arī par to tiek maksāts – pat vakaros un naktīs tiek veikta testu šķirošana, kārtošana un sagatavošana. Tas nav normāli!

Protams, vienmēr varbūt sliktāk! Latvijā vēl dzīvo cilvēki, kas skolas gaitas vadīja kara gados, kad skolotāji nereti bija ne vien mācību vadītāji, bet vienlaikus arī saimniecības personāls, pirmās palīdzības sniedzēji, pavāri, aukles – ko nu kurā brīdī skarbā īstenība prasīja. Un, lai gan daudziem patīk skaļas frāzes, ka atrodamies kara stāvoklī, patiesībā jau mūsu situācija ir tikai tāda kariņa spēle, un nez vai mums ir morālas tiesības no skolotājiem prasīt tik daudz!

Godātais Daniel Pavļut! Jums tuva ir mūzika, tādēļ izteikšos, lietojot mūzikas terminoloģiju - mēs visi šobrīd esam spiesti maksāt par ieejas biļetēm augsta līmeņa klasiskās mūzikas koncertā, kura programmā pieteikti pasaules klases izpildītāji un viņu jaunrade. Diemžēl izpildījums ir nebaudāms, rodas iespaids, ka daži no mūziķiem slikti pārvalda gammu, nav apmeklējuši solfedžo nodarbības mūzikas skolā, un nekoptās muzikālās dzirdes dēļ, savus skaņdarbus vērtē nekritiski. Kaut cik ciešams ir vienīgi gadsimtus pārdzīvojušo skaņdarbu izpildījums. Varbūt ne katram, pat ja viņš pazīst notis, ir lemts būt izcilam komponistam? Varbūt ne vienmēr ir pareizi sākt darboties sfērā, kurā sniegums tālu atpaliek no iepriekšējā aroda rezultātiem?

Ministra kungs! Jūsu partija A/PAR ir solījusi restartēt Rīgu, pēcāk – Ogri. Bet kā būtu, ja iesākumam Jūs restartētu savu atbildības sfēru? Tā, lai katrs varētu darīt to, kas ir viņa pienākums un kas viņam padodas vislabāk!

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis

