Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēstule satiksmes ministram

Vēstule:

Satiksmes ministram T. Linkaitam

Par AS “Liepājas autobusu parks” nespēju nodrošināt

pasažieru pārvadājumus Ogres novada teritorijā

Godātais ministra kungs!

No 2022. gada 1. jūlijā pasažieru pārvadājumus autobusu maršrutos Ogres novada administratīvajā teritorijā veic AS “Liepājas autobusu parks”. Diemžēl jau no pirmās pakalpojumu sniegšanas dienas turpinās sistemātiska reisu neizpilde.

Ogres novada pašvaldībā iedzīvotāji regulāri vēršas ar pretenzijām pret AS “Liepājas autobusu parks” – gan par atceltajiem reisiem, kuru dēļ iedzīvotāji nevar nokļūt uz darbu, nespēj saņemt ārstniecības un citus pakalpojumus, bērni nespēj nokļūt uz izglītības iestādēm. Autobusu reisu neizpilde būtiski pazemina iedzīvotāju dzīves kvalitāti, rada iedzīvotājos pamatotu neapmierinātību. Kā pašvaldības vadītājam man ir pienākums gādāt par novada attīstību un iedzīvotāju labklājību, diemžēl nejēdzības Jūsu vadītās ministrijas pārraudzībā esošajā sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā kavē attīstības procesu ne tikai vienā pašvaldībā, bet, liedzot iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, arī valstī kopumā.

Ministra kungs! Lūdzu Jūs nekavējoties rīkoties un dot uzdevumu Autotransporta direkcijai lauzt ar AS “Liepājas autobusu parks” līgumu, kas noslēgts, pamatojoties uz Autotransporta direkcijas rīkotā iepirkuma par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos autobusu maršrutos Ogres un Aizkraukles novados rezultātiem.

Šī gada 6. jūlijā “Liepājas autobusu parks” gan savā mājaslapā, gan reģionālajos medijos publicēja atvainošanos pasažieriem Ogres un Aizkraukles novados par nepilnīgo pakalpojuma izpildi, solot visas nepilnības nogludināt ne vēlāk kā līdz š.g. 18. jūlijam. Kopš šī solījuma ir pagājis vairāk kā viens mēnesis, taču uzlabojumu pasažieru pārvadājumos nav! Atvainošanās vēstules publicēšanas dienā atcelti 6 reisi. “Liepājas autobusu parks” mājaslapā 8. jūlijā publicēta pozitīva ziņa – 9. jūlijā Ogrē tiek izpildīti visi reisi, bet jau 11. jūlijā publicēts paziņojums par 6 reisu neizpildi.

13. jūlijā uzņēmuma mājaslapā parādās pašslavinoša ziņa – "Liepāja autobusu parks" šobrīd nodrošina līgumā paredzētos reisus Ogres un Aizkraukles lotē. Pēc šī paziņojuma kādu laiku lasāma vien informācija par autobusu reisu atcelšanu Liepājā. Varētu šķist, ka ar pārvadājumu nodrošināšanu Ogres un Aizkraukles lotē tiešām ir panākts progress, bet pienāk augusts, un sākas viss no gala: Ogrē un novadā 4. augustā neizpildīti 2 reisi (reisu neizpilde pamatota ar Liepājas autobusu parka autobusa avāriju Madlienā); 5. augustā – 19 reisi; 10. augustā – 2 reisi; 12. augustā – 5 reisi; 13. augustā – 2 reisi; 14. augustā – 9 reisi; 15. augustā – 11 reisi.

Kulminācija atcelto reisu skaitā sasniegta šodien, 16. augustā, – uzņēmuma mājaslapā ievietotā informācija vēsta par 38 reisu (!) atcelšanu Ogrē un novada teritorijā.

Solītā progresa vietā AS “Liepājas autobusu parks” klaji demonstrē savu nespēju nodrošināt līgumā noteiktos pasažieru pārvadājumus.

Gribu piebilst, ka augstāk minētie fakti nav apstrīdami, jo tie ir atrodami AS “Liepājas autobusu parks” mājaslapā. Iespējams, ka mājaslapā publicēta informācija par reisu atcelšanu ir nepilnīga, jo, piemēram, 14. augustā informācija par plānoto reisu neizpildi uzņēmuma mājaslapā parādījās tikai ap dienas vidu, lai gan reisi netika izpildīti plkst. 7.30, 7.51, 9.10, 10.20, par ko iedzīvotāji netika informēti.

Ministra kungs! Vai ar augstāk minētajiem faktiem par līgumsaistību neizpildi no AS “Liepājas autobusu parks” puses nav pietiekami, lai Autotransporta direkcija uzsāktu līguma laušanas procesu ar uzņēmumu, kurš nespēj izpildīt līgumsaistības?

Ogres novada iedzīvotāji un šo iedzīvotāju ievēlētā Ogres novada pašvaldības dome gaida no Jums ātru un konsekventu rīcību, lai novērstu kritisko stāvokli pasažieru pārvadājumu jomā autobusu maršrutos un iedzīvotājiem tiktu nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis